▲高雄市政府勞工局舉辦大樓外牆清洗作業安全觀摩活動，勞工局副局長皮忠謀(中)、中鋼公司行政部門副總經理黃一中(右1)、生產部門副總經理周文賢(右2)、工安處處長黃建誠(左2)，以及中鋼公司企業工會理事長楊乙記(左1)等人與會。(圖／記者黃守作攝，2026.02.05)

▲高雄市政府勞工局副局長皮忠謀致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.02.05)

▲中鋼公司企業工會理事長兼中鋼公司行政區機械設備維護專業人員楊乙記(右)，示範解說演練吊籠清洗作業的標準作業程序(SOP)的情形。(圖／記者黃守作攝，2026.02.05)

高雄市政府勞工局於今(5)日，在高雄市前鎮區中鋼公司總部大樓，舉辦外牆清洗作業安全觀摩宣導活動，由中鋼公司專業人員楊乙記示範演練吊籠清洗作業的標準作業程序(SOP)，期透過現場的示範演練及說明，將吊籠作業安全具體化、可視化，以提供相關業者與作業廠商有所遵循，共同確保作業者與周邊人員的安全。高雄市政府勞工局外牆清洗作業安全觀摩宣導活動，是由高雄市政府勞工局副局長皮忠謀主持，中鋼公司行政部門副總經理黃一中、生產部門副總經理周文賢、工安處處長黃建誠，以及中鋼公司企業工會理事長楊乙記，以及勞工局勞動檢查處處長郭清吉等人與會。高雄市政府勞工局副局長皮忠謀表示，春節即將來臨，也是從事清潔清掃、修繕清理等除舊佈新工作的重點期間，包括大樓外牆清洗、機械設備歲修保養、局限空間等臨時或短期間的施工作業等，這可能存在墜落、物體飛落、感電、跌倒及中毒缺氧等風險，唯有事先規劃作業安全步驟，按部就班執行標準作業程序(SOP)，並落實安全查核管制，才能確保作業者與周邊人員的安全。皮忠謀說，安全，沒有人可以置身事外，為確保作業安全是每一位業主、雇主、勞工朋友及政府單位的共同責任，一定要將所有的環節，都透過自護、互護、監護的三護機制來落實，而此次的春安外牆清洗作業安全觀摩宣導活動的目的，就是要讓廠商及勞工朋友瞭解吊籠作業的風險，從機械的安全裝置、作業場所的管制、作業人員的安全防護與監督人員的安全查核管制等環節，藉由實作演練來深化自護、互護、監護的三護機制，進一步讓安全具體化、安全看得見。皮忠謀指示，吊籠清洗外牆作業，相關風險的成因，包括工作者未具操作人員資格、固定及架設不當、工作台傾斜或跨出作業、鋼索或救命索不符規定等，均可能發生吊籠掉落或墜落的事故，因此，於作業前務必強化作業管制與機具、鋼索、救命索、支撐固定及安全裝置之檢點，且對於作業下方危險區域範圍應設立警告標示，作好作業區域管制，防止外部人車進入，作業期間並應專人持續監督、指揮，以維護作業安全。在外牆清洗作業安全觀摩宣導活動中，由中鋼公司企業工會理事長兼中鋼公司行政區機械設備維護專業人員楊乙記，示範解說演練吊籠清洗作業的標準作業程序(SOP)，期透過現場的示範演練及說明，將吊籠作業安全具體化、可視化，提供相關業者與作業廠商遵循，並呼籲業者與勞工朋友，從事吊籠相關作業時，應共同強化作業安全。