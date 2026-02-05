NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季2月6日賽程，將進行8場比賽，其中焦點賽事聚焦目前位居東區第六、正處於 5 連勝火熱狀態的費城 76 人，將客場挑戰西區排名第五的洛杉磯湖人。雙方在去年 12 月的首度交手中，由湖人以 4 分之差險勝，此役 76 人能否在客場雪恥並續寫連勝紀錄，成為球迷關注焦點。
🏀洛杉磯湖人（30勝19敗，西區第6）VS 費城76人（29勝21敗，東區第5）
📍地點：加州洛杉磯
🕤時間：2月6日（週五）早上11點00分
🏀數據解析
洛杉磯湖人本季在主場擁有12勝8敗的穩定戰績。進攻端由唐西奇（Luka Doncic）領軍，他場均轟下33.4分、7.9籃板及8.7助攻，是球隊組織核心。湖人過去10場投籃命中率高達50.2%，場均得分達115.6分。此外，詹姆斯（LeBron James）在過去 10 場依舊保持49.7%的高效命中率，場均貢獻20.5分。
費城 76 人則展現出極強的客場適應力，目前客場戰績為14勝8敗。雖然陣中得分主力恩比德（Joel Embiid）因傷勢管理缺陣，但後衛馬克西（Tyrese Maxey）近期表現瘋狂，場均繳出28.9分、6.8助攻及2次抄截。76人隊過去10場場均能豪取117.0分，優於湖人的場均得分。
🏀關鍵看點
湖人隊場均得分116.3分，正好略高於76人場均失分115.3 分，兩軍進攻與防守的落差僅在毫釐之間。76人隊本季 46.0% 的團隊命中率，明顯低於湖人對手場均的 48.5%，這意味著 76 人若能在客場突破湖人的防禦屏障，勝算將大幅提升。外線方面，76 人前鋒凱利·烏布雷（Kelly Oubre Jr.）過去 10 場場均能投進 2.3 顆三分球，將是馬克西（Tyrese Maxey）之外的重要火力補給。
🏀運彩專家解盤
根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師羅蘋哥解盤，76人帶著一波5連勝氣勢作客洛杉磯，即便少了因禁賽缺陣的Paul George，在Tyrese Maxey與Joel Embiid領軍下，反而打出更高凝聚力，戰績29勝21敗持續緊追東區前段。反觀湖人雖擁有Luka Doncic、LeBron James與Austin Reaves的豪華三巨頭，但「攻強守弱」問題始終未解，防守效率僅聯盟後段班，禁區失分嚴重，主場讓分盤表現也長期不穩，本場僅讓3.5分，對主隊信心有限。
比賽勝負關鍵仍在禁區。湖人內線防守恐難抵擋Embiid與Andre Drummond的輪番衝擊，一旦收縮防線，勢必給Maxey與外圍射手更多空檔。76人本季客場戰績與受讓盤韌性俱佳，近期盤口表現也優於湖人，加上雙方近年交手偏向小分走勢，綜合盤口與對位結構，本場看好76人至少能咬住比分。
⚠️ 傷兵動態
洛杉磯湖人：阿多·西埃羅（Adou Thiero）因膝傷缺陣。
費城 76 人：核心中鋒恩比德（Joel Embiid）確定因傷勢管理高掛免戰牌。
🏀 NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年2月6日（星期五）賽程表：
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
🏀 NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年2月6日（星期五）賽程表：
|對戰組合
|比賽時間
|巫師（Washington Wizards） @ 活塞（Detroit Pistons）
|8:00 AM
|籃網（Brooklyn Nets） @ 魔術（Orlando Magic）
|8:00 AM
|爵士（Utah Jazz） @ 老鷹（Atlanta Hawks）
|8:30 AM
|公牛（Chicago Bulls） @ 暴龍（Toronto Raptors）
|8:30 AM
|黃蜂（Charlotte Hornets） @ 火箭（Houston Rockets）
|9:00 AM
|馬刺（San Antonio Spurs） @ 獨行俠（Dallas Mavericks）
|9:30 AM
|勇士（Golden State Warriors） @ 太陽（Phoenix Suns）
|11:00 AM
|76人（Philadelphia 76ers） @ 湖人（Los Angeles Lakers）
|11:00 AM
