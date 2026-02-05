我是廣告 請繼續往下閱讀

上（1）月9日一名年約30歲的林姓男子，竟在新北市板橋民族路加油站自焚，還襲擊旁邊民眾，當場釀成2人受傷，然而經搶救26天後，自焚的林男仍於昨（4）日晚8時許宣告不治。警方調查，林姓男子 1月9日下午5時許，獨自一人前往板橋區民族路上一間加油站，逕自拿加油槍朝自己身上噴灑汽油後拿打火機點燃自焚，造成全身70％面積2至3級燒燙傷，火勢還波及一名運鈔車保全曾姓男子，另有一名消防員也受傷。新北市海山警分局說明，林男涉嫌於1月9日17時44分在板橋區民族路加油站縱火自焚，造成兩名男子受傷，林男身上多處第二級、第三級燒燙傷，已立即送往亞東醫院治療。因林嫌多處器官衰竭、傷口併發敗血症，經搶救無效，院方於2月4日20時33分宣告死亡。本分局依規定報請新北地檢署於5日15時30分辦理相驗，並通知林嫌胞兄會同，家屬無意見，爰將大體發還家屬。林男縱火自焚涉犯公共危險及毀損，另曾姓保全員提告意圖殺人，消防員則提妨害公務及傷害告訴，警方將依法將案件函送新北地檢署偵辦，由於林男已死亡，檢方將不起訴處分結案。