隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日結束，金州勇士在5日完成引進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的重磅交易後，正式退出了「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的爭奪戰。儘管灣區球迷對未能迎來「希臘怪物」感到惋惜，但勇士總教練科爾（Steve Kerr）的一席話，道出了球隊在追求巨星時的理性考量與擔憂，不希望像是密爾瓦基公鹿、鳳凰城太陽和洛杉磯快艇這3隊一樣無選秀權可用。雖然勇士管理層並未完全切斷對外聯繫，但科爾上個月在電台節目中就曾明確表達，勇士不願為了追求單一球星而掏空所有選秀資產。科爾直言，許多球隊在為了得到球星而付出全世界後，現在都面臨無籤可用的窘境。「你只要看看那些付出一切去追求球星的球隊，看看現在的快艇、太陽、公鹿，他們都沒有選秀權了。」科爾表示：「如果你採取冒險且不負責任的態度，你真的會把自己逼入死胡同。」 勇士目前雖然願意開放穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的報價，但除非是絕對正確的人選，否則不輕易動用後柯瑞（Stephen Curry）時代的寶貴資產。除了勇士的謹慎外，公鹿隊的態度也是交易停滯的主因。據ESPN記者Shams Charania報導，競爭對手普遍認為公鹿在大限前並非真心想推動交易，而是在試探市場行情。字母哥的合約將在明年到期（進入合約最後一年），這讓他屆時擁有更多的話語權來決定落腳點，所以球隊也必須重視他的意見，買家會希望他有續約意願。而公鹿球團深信在樂透抽籤後，能更清楚地評估潛在買家所提供的選秀權價值。到了休賽期，如火箭與馬刺等手中握有大量選秀資產與年輕新秀的球隊，都可能加入戰局，這將削弱目前領跑的熱火與灰狼的競爭優勢。值得注意的是，柯瑞近日在社交媒體上對字母哥抱怨球隊表現不穩定的言論按下「讚」，引發熱烈討論。雖然字母哥爭奪戰暫告段落，但報導指出勇士仍可能轉向追求紐奧良鵜鶘（New Orleans Pelicans）的側翼神射墨菲（Trey Murphy III）。然而，鵜鶘目前堅持要價至少2至3枚無保護首輪籤，這對致力於資產管理的勇士而言，仍是一道難題。公鹿目前戰績低迷（20勝29負），正考慮讓因小腿傷勢缺陣的字母哥直接休戰至球季結束，以爭取更高順位的選秀權，加速後字母哥時代的重建。這場涉及NBA未來權力版圖的交易大戰，看來將一路延燒至今年夏天。