我是廣告 請繼續往下閱讀

央行推動新台幣改版，避開政治或歷史人物，改成科技、藝術等元素，國台辦抨擊民進黨當局企圖割裂兩岸歷史連結，此舉是「數典忘祖、包藏禍心」的政治操弄。陸委會發言人梁文傑強硬回擊，直指台灣文化底蘊深厚，從未搞過文革毀壞傳統，反嗆對岸整天指控台灣，整天說我們「去中國化」，這是胡攪蠻纏。梁文傑表示，對於國台辦將新台幣改版與「去中國化」掛鉤感到訝異，質疑若對岸如此尊崇孫中山，為何人民幣不印孫中山頭像？他指出，目前人民幣上清一色是毛澤東，而毛澤東當年推動文革、破四舊，對傳統文化的攻擊不遺餘力，根本無法代表中國傳統價值。他認為，不應將政治人物的去留與文化認同強行連結，否則論辯下去「很沒意思」。孫中山是否留在鈔票上是台灣內政，無需對岸操心，梁文傑以新台幣千元鈔過去曾印有蔣中正、後來更換為例，表示台灣人早已習慣且用得好好的，台灣社會保留了最完整的溫良恭儉讓傳統，並未像對岸燒毀媽祖廟或孔廟，若要論及文化傳承，台灣實則比中國更為深厚，反駁對岸的「去中國化」指控。