2026年亞洲羽球團體錦標賽小組賽進入關鍵爭奪，已提前確定晉級8強的中華女團，今（5）日與南韓隊正面對壘爭奪分組第一。面對由現任世界球后安洗瑩（An Se Young）領銜的豪華陣容，中華隊終場以1：4落敗。儘管如此，中華女團仍靠著擊敗新加坡的戰績，以分組第二的席次挺進半準決賽。中華隊首點單打派出邱品蒨挑戰球后安洗瑩。邱品蒨全場拼勁十足，無奈面對防守密不透風的安洗瑩，始終難以找到突破點。最終在39分鐘的對抗後，以10：21、13：21遺憾落敗，也吞下雙方對戰的4連敗。隨後進行的第二點女雙，由許尹鏸與林芝昀搭檔出擊，挑戰南韓強組合白荷娜與金慧貞。南韓組合展現極佳默契與壓制力，讓中華隊陷入苦戰，最終以雙兩個6：21敗下陣來，南韓隊也因此取得2：0的聽牌優勢。關鍵的第三點單打，世界排名第20的林湘緹對決南韓名將金佳恩。林湘緹開賽氣勢如虹，首局以21比13強勢拔得頭籌；然而金佳恩隨即展現韌性連趕兩局，林湘緹終場以21：13、14：21、14：21遭到逆轉，南韓隊此時已確定取得勝利並鎖定分組龍頭。雖然大勢已定，但中華隊在第四點女雙展現不輕言放棄的鬥志。世界第15的許雅晴與宋祐媗搭檔，面對李瑞珍與李妍雨的進逼，兩局皆在關鍵時刻穩住陣腳，最終以兩個21：19辛苦奪勝。這寶貴的1勝不僅幫助中華隊避免遭到橫掃，也大幅提振了球隊士氣。最後一點單打由宋碩芸出戰朴佳恩，兩人在場上激戰超過1小時。宋碩芸在丟掉首局後雖於次局扳回一城，可惜決勝局體力下滑，以18：21、21：17、8：21落敗。中華隊最終以點數1：4不敵南韓，將以小組第二身分準備迎接接下來的8強淘汰賽。