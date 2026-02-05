我是廣告 請繼續往下閱讀

一名網友在Threads發文，表示自己投資加盟、位於新北永和的一家飲料店，因為有員工遲到，想知道確切時間，因此調閱監視器，沒想到發現「離職前員工」半夜3點進到店裡偷飲料，監視器14天的存檔，男子就來了6天，而網友表示，現在已報警處理，後續會針對店內的保全措施再討論。網友指出，上月30日查看監視器，想知道遲到員工是幾點到班，意外發現凌晨3點左右，店裡竟然有人，還自己做飲料帶走，看到的當下傻眼，立即回溯監視器畫面，發現該男子不但是離職前員工，還潛入飲料店不只一次，讓網友非常不解，對方並無鑰匙如何進入？直到店長回想起，該男子常來店裡聊天，疑似閒聊時聽到了密碼，才在深夜偷偷潛入。網友指出，對方基本上都在凌晨3、4點進到店裡，偶爾早上6點，監視器14天的存檔，男子就來了6天。不少人回覆發文，問起「隔夜茶」，網友統一回覆表示，男子偷了隔天要賣的紅茶，這款紅茶需要熟成、煮完放隔日賣，還拿走鮮奶自製「仙草鮮奶」，每次都拿走5、6杯左右，現在已報警處理，後續會針對店內的保全措施再討論。