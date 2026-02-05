我是廣告 請繼續往下閱讀

出身中國湖南、至今未放棄中華人民共和國國籍的民眾黨不分區立委李貞秀，因民眾黨兩年條款，遞補取得立委資格，卻因雙重國籍問題掀起討論！陸委會副主委梁文傑直言，李貞秀身為中國公民，受中方情報工作法、國安法等法規約束，對北京負有法律義務，形同在國會殿堂內埋下資安破口。梁文傑表示點出風險，李貞秀雖有一年緩衝期可處理國籍，但過渡期間她的中國公民身分並未消失，一旦經手敏感資料，北京若要求她交出，她能拒絕嗎？有沒有那個勇氣拒絕？沒有人敢打包票。內政部長劉世芳率先封鎖機密文件供給，陸委會也跟進宣布對她的所有索資從嚴把關，梁文傑更呼籲各部會比照辦理。面對國台辦批評我國打壓中配，梁文傑反駁，嚴審索資並非針對中配群體，而是李貞秀同時背負兩套法律體系的義務，從嚴管控反而是替她擋下被迫選邊的壓力。