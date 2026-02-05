我是廣告 請繼續往下閱讀

台中太平區一間茶行5日上午遭17歲少年持改造長槍掃射25槍，造成一樓大門及二樓6片玻璃嚴重毀損，目視彈孔達7至8個！少年犯案後主動投案，供稱因與茶行人員有酒後糾紛而心生不滿，警方已將茶行列為治安場所列管。據了解，嫌犯供稱槍枝為已故父親所留下的，然而經過警方調查，嫌犯在進行完槍擊後，竟搭乘了整整50分鐘的計程車，到距離茶行9公里的南屯第四分局投案，再加上少年未擁有軍事背景，卻具有槍枝故障排除能力，疑似背後有高人指點。台中太平區一間茶行於5日上午遭槍擊，一名年僅17歲、今年6月才滿18歲的少年持改造長槍朝店面掃射25槍，造成一樓大門玻璃及二樓6片玻璃嚴重毀損，目視彈孔達7至8個。嫌犯17歲少年則在投案後供稱，自己使用的槍枝為已故父親留下的，因與茶行人員在日前產生酒後糾紛，心生不滿才持槍洩憤。根據警方調查，少年槍手是在犯案後，搭乘了整整50分鐘的計程車，直到看到附近警局才下車投案，該警局距離案發茶行有整整9公里的距離。少年供稱，自己是看到行經路上看到警局才動念投案，然而在這9公里的距離中，卻已先後行經了太平警分局，以及第一警分局，故看到警局動念投案供詞不合理。警方表示，因少年未成年，照理來說未有任何軍事背景，但少年卻不單會扣下板機，甚至有知道在卡彈時如何進行故障排除，疑似背後有高人指點。目前該少年已被太平警方依法帶返偵辦，並依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、毀損罪移送少年法庭。太平分局長李珏民也表示，警方將持續調查涉案少年作案動機與槍枝來源。