美國司法部近期釋出一批已故性犯罪者「淫魔富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案，有受害者指稱「吃人」、「肢解嬰兒」等駭人內容，有網友熱議，墨西哥模特兒希梅內斯（Gabriela Rico Jiménez）15年前失蹤時，也曾指控政商界菁英「吃人」，與檔案內容不謀而合。2009年8月3日，當時年僅21歲的墨西哥模特兒希梅內斯（Gabriela Rico Jiménez），在墨國蒙特雷的Fiesta Inn飯店外失控大喊「他們吃了一個人！我當時不知情，我想要自由」。據悉她當時在該飯店出席一場私人經營模特派對，該派對上有許多知名企業家、政治人物及愛潑斯坦文件中出現過的人物。希梅內斯當時被警方帶離現場後，至今15年來音訊全無。有網友討論說：「21歲的希梅內斯當時的指控，如今在愛潑斯坦檔案中有部分被佐證。她當晚消失，至今沒有人知道原因」、「希梅內斯在影片中所提的極端虐待行為，檔案中有些細節與調查結果一致，但對她最嚴重的指控仍無法完全證實」、「她警告過我們……然後就消失了」、「她看到了不該看的東西」。希梅內斯的指控會引發網友討論，是因為司法部新釋出檔案中的編號「EFTA00147661」文件，該份email來往紀錄記載了一名愛潑斯坦案受害者的指控。該名受害男子稱，自己是某種儀式性獻祭的受害者，他的雙腳被彎刀砍傷，還曾在遊艇上目睹嬰兒被肢解，腸子被取出，還有人吃掉腸子裡的糞便。他也稱自己被「喬治布希1」性侵，疑似是指美國前總統老布希。目前尚未有法律證據能證實希梅內斯或該名男受害者的指控，不過這些駭人內容使希梅內斯案與愛潑斯坦網絡的陰暗面再次被連結，持續引發許多網友熱烈討論。