京華城弊案當事人沈慶京今（5）日再度於臉書發文，抨擊台北地檢署偵辦案件過程諸多不合理之處，直指檢方洩密嚴重，並痛批檢方說法「根本侮辱人類智商」。他表示，近期觀察北檢辦案有一個心得，想了解案件進度，不用問律師，看特定媒體報導就好。他質疑，從所謂「1500小沈」的行動硬碟傳聞，到他與柯文哲的互動細節，甚至檢察官林俊言在病房內，未錄音錄影的談話內容，都能被媒體即時掌握並獨家報導，顯示偵查內容「像自來水一樣」流向特定媒體。對於北檢稱相關消息並非來自公務員，而是記者自行分析判斷，沈慶京直言無法接受，並質疑檢評會因記者不便到場就略過調查，「簡直是在污辱人類的智商」。他透露，在尚未遭收押前，曾有人告知他檢方可能會偵辦他「咬」柯文哲，他當時不以為意，認為自己未犯罪、未行賄，不必擔心，未料「狼真的來了」，林俊言檢察官在偵辦過程中，以威脅利誘手段施壓，並形容對方對他的敵意「遠超過對柯P」。沈慶京痛批檢方與媒體形成「黨、檢、媒三位一體」的抹黑鏈條，形容如同「錦衣衛滅九族」，先透過媒體摧毀企業主名譽，再動用司法權扣押財產、威逼認罪，甚至試圖摧毀企業。質疑檢察官敢在庭外洩密給特定媒體、排除律師陪同偵訊，背後是否有政治力量撐腰，且即便辦出爭議案件，仍能升官。沈慶京強調，儘管年事已高，但看得很清楚，這是一場「精心策畫的預謀性政治辦案」，透過洩密營造社會氛圍，再於密室施壓。最後呼籲若檢察體系不改革，下一個受害者，可能就是任何一個不願配合政治劇本的善良公民。