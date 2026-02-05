我是廣告 請繼續往下閱讀

AI伺服器拉貨火熱，緯創1月營收再刷同期紀錄。公司5日公告，2026年1月合併營收達2283.67億元，月減10.53%，但在AI動能推升下，年增高達151.54%，繳出歷年同期新高、並站上史上單月第三高水準。從出貨結構來看，緯創1月筆電出貨170萬台、桌機75萬台、顯示器90萬台。公司指出，PC相關產品不論1月單月或第一季整體，與去年同期相比仍呈成長；不過若以季對季觀察，受季節性因素及去年第四季基期偏高影響，第一季PC出貨將較上一季回落。法人更關注的AI伺服器方面，緯創維持先前基調，強調AI相關產品仍是今年營運最主要的推進器，第一季成長力道續強，呈現「淡季不淡」走勢。網通產品亦延續正向看法，預期第一季表現優於去年第四季，且2026年全年出貨成長規模仍以「上看10倍」為目標。除營運訊息外，緯創今年尾牙規模也相當受矚目。公司預計6日在南港展覽館一館舉辦台北主場，高雄同步於林皇宮登場，南北連線直播抽獎；內部並透露，今年整體獎金總額將高於去年，延續以高額獎金回饋員工的傳統。