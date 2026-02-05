我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌以及縣議員林岳賢去年涉嫌洩密有關幽靈連署案，檢調偵辦宜蘭幽靈連署罷免案，於去年間，搜索國民黨宜蘭縣黨部等6處據點，深入調查發現，議員林岳賢竟於檢調搜索前一天，在家族LINE群組發文「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」，讓檢調懷疑其涉嫌洩密。時隔半年，今（5）日早上父子倆被帶到調查站約談，下午移送宜蘭地檢署，林岳賢在複訊後30萬元交保。宜蘭地檢署指出，在偵辦罷免團體涉嫌偽造文書案件期間，查悉疑有宜蘭縣議員等人涉嫌洩漏搜索等偵查秘密，依法分案偵辦。今日指揮法務部調查局北部地區機動工作站，持法院核發之搜索票，搜索林岳賢居所等共9處，並通知共4人到案說明。檢察官在訊問後，認為林岳賢及吳姓民眾涉犯刑法洩密罪嫌重大，其中林岳賢諭知以新臺幣30萬元具保候傳；吳姓民眾因有滅證、勾串共犯或證人之虞，已向法院聲請羈押禁見。對此，林岳賢喊冤，表示一切配合調查、釐清案情。