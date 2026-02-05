我是廣告 請繼續往下閱讀

錯過威力彩9.7億頭獎！高雄市開出一注貳獎：獎金剩1428萬

本期威力彩頭獎雖未開出，但卻開出一注貳獎，中獎彩券行是位於高雄市新興區八德一路271號1樓的「熊發財彩券行」。

只要第一區中得6個號碼，即可拿到貳獎獎金，該名幸運兒一注獨得，總計可拿到1428萬1829元獎金

▲威力彩第115000011期雖未送出頭獎，但幸運開出一注貳獎，中獎彩券行是位於高雄市新興區八德一路271號1樓的「熊發財彩券行」。（圖／Google地圖）

🟡2月5日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000011期）

▲威力彩第115000011期於今（5）日晚間開獎，最新一期獎號為第一區「07、22、28、34、36、37」，第二區「07」。（圖／全民i彩券 YouTube）

威力彩第115000011期於今（5）日晚間開獎，根據稍早台彩公布結果，威力彩本期頭獎未開出，，邁入連續29槓，下期2月9日預估銷售4.6～4.8億元，頭獎累積金額上看11.5億，創第五屆第二高頭獎獎金。，錯過成為億萬富翁的機會。威力彩第115000011期於今（5）日晚間開獎，根據台彩官網顯示，根據威力彩規定，。但根據頭獎規定，需第一區6個號碼全中，也要中得第二區號碼才可領取頭獎。換句話說，這名「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走9.7億億大獎，真的十分可惜。