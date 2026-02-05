參加節目《型男大主廚》走紅的名廚「古錐師」郭主義，2020年底歷經女兒輕生打擊，如今5年過去，他近日分享父女重逢的AI影片，兩人緊緊相擁，郭主義看了差點淚崩，「不知我的大女兒寶貝，在另一個國度過得好不好？」
AI讓已故女兒重生 郭主義父女緊緊相擁
郭主義昨（4）日在粉專上傳一支6秒的AI短片，內容為他和過世的愛女緊抱在一起，畫面溫馨又催淚，郭主義說：「當畫面出現的那一刻，心整個被擊中，眼眶瞬間紅了！差一點就爆哭。」他接著天上的女兒喊話：「不知我的大女兒寶貝，在另一個國度過得好不好？爸爸在這裡努力生活、認真做菜、好好想妳。」
貼文發布後，按讚數累計1.8萬，許多網友留言慰問，「她在天國快快樂樂」、「郭師傅加油」、「最美的鏡頭」、「她會更希望爸爸您無罣礙她」、「爸爸的前世情人～大女兒很漂亮，到天上去當仙女了」、「古錐師保重！」
5年前愛女陽台尋短 他拆烤肉攤痛心落淚
2020年12月17日晚間，郭主義替住在板橋的31歲大女兒送餐，沒想到，竟發現愛女在家中陽台輕生，急召救護車送醫仍回天乏術，郭主義後來向警方透露，女兒長期精神狀態不佳，但事發前幾天都很正常，沒有任何異狀，17日傍晚還和媽媽講電話，沒想到，他晚上帶晚餐過去，進到家裡找不到人，最後發現女兒在陽台輕生。
郭主義去年親手拆除和大女兒共同經營的燒烤攤，「那裡，是我和她一起奮鬥的地方，是她在人世間努力追夢的見證，是我們父女倆並肩打拼的汗水與笑容」，看著鐵架一根一根倒下，他形容那一刻心如刀割，「痛得一直在流血，不捨的情緒瞬間湧上胸口，我也忍不住哭了！」
資料來源：郭主義(古錐師)臉書
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
