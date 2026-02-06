我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NIKE（右）向翁倩玉道歉，並透露自己入獄原因，該片段於電影中被刪減。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

《陽光女子合唱團》刪剪片段！NIKE吸毒二度入獄

▲NIKE（如圖）本身是舞蹈老師，參與《陽光女子合唱團》大大跨領域。（圖／翻攝自陽光女子合唱團IG）

NIKE是舞蹈老師！合作羅志祥、蕭亞軒 再唱饒舌

電影《陽光女子合唱團》集結翁倩玉、鍾欣凌、安心亞等大咖演員，佳評不斷，昨（5）日官方社群IG釋出電影被刪剪片段，當中飾演「陳欣蒂（巴蒂）」的NIKE（陳姿陵），因動手推「楊玉英」翁倩玉而道歉，並坦承自己吸毒二度入獄，自豪很會「打針」，安心亞一聽馬上吐槽，NIKE調皮回嗆，一旁的鍾欣凌則敲邊鼓：「妳們就一呸一呸啊！哥倆好啊！」這段一來一往互動，趣味性十足，讓影迷驚喜不已。《陽光女子合唱團》除了劇情、主要演員受到廣大討論之外，昨官方社群IG也釋出被刪剪片段，其中一場合唱團和解戲碼，女子成員們各自揭露入獄原因，NIKE起身便自我介紹，「我陳欣蒂啦，大家都叫我巴蒂」，一旁同團成員沒聽清楚：「神經病？」NIKE才強調：「什麼神經病！陳！欣！蒂！」笑翻眾人。爾後，NIKE向先前動手推了翁倩玉而道歉，得到對方諒解，接著娓娓道來自己二度進到獄中，都是因誤入「毒」途，個人興趣是跳舞，並自豪很會「打針」，安心亞一聽馬上吐槽，NIKE調皮回嗆，鍾欣凌敲邊鼓說：「妳們就一呸一呸啊！哥倆好啊！」以玩笑話揭露過往誤事，影迷看到這段彩蛋，又哭又笑。NIKE本身是舞蹈老師，Jazz、Hip Hop舞風都難不倒，曾替羅志祥、蕭亞軒、張惠妹、蔡依林等知名歌手編舞，也登上過《娛樂百分百》、《完全娛樂》等節目，近年NIKE才以「7LING」身分參加饒舌選秀節目《大嘻哈時代》，憑藉霸氣又大膽的作風，圈粉無數，此次參與《陽光女子合唱團》大大跨領域。