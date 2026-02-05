就在2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前夕，芝加哥公牛與明尼蘇達灰狼達成一項關鍵交易。根據《ESPN》記者Shams Charania報導，公牛隊將送出後衛多桑姆（Ayo Dosunmu）與前鋒菲利普斯（Julian Phillips），換回灰狼隊的二年級控衛迪林漢姆（Rob Dillingham）、前鋒米勒（Leonard Miller）以及四枚次輪選秀權。薪資專家Bobby Marks表示，公牛在過去一周內獲得了9個次輪選秀權，目前總共擁有14個次輪籤。
灰狼強化板凳戰力 多桑姆成為奪冠拼圖
對於志在爭冠的灰狼隊而言，這是一次針對板凳深度的重要補強。26歲的多孫穆本賽季表現處於生涯巔峰，場均貢獻15分3籃板3.6助攻，投籃命中率高達51.4%，三分球命中率更達到優異的45%。
灰狼管理層看中多桑姆強悍的防守能力與外線準度，認為他能完美填補沃克（Nickeil Alexander-Walker）轉隊後的空缺。多桑姆目前正處於三年2100萬美元合約的最後一年，他的加入將為灰狼季後賽注入更多即戰力。
公牛啟動重建 接手昔日8號秀進行大改造
公牛隊在這筆交易中獲得了2024年首輪第8順位的新秀迪林漢姆。這位21歲的後衛在灰狼的發展並不順遂，本季投籃命中率僅33%，在陣容深度雄厚的灰狼隊中難以獲得總教練芬奇（Chris Finch）的重用，最終被邊緣化。
公牛獲得的資產盤點
球員：迪林漢姆（Rob Dillingham）、米勒（Leonard Miller）。
選秀權：4枚次輪選秀權。
公牛隊目前正處於重建階段，管理層希望透過芝加哥體系重新挖掘迪林漢姆的速度優勢，並將其培養成為未來的核心成員。
交易背後的戰術考量
灰狼隊總裁康納利（Tim Connelly）在2024年曾付出極大代價（2031年首輪及2030年互換權）從馬刺手中換得迪林漢姆，但隨著季初在唐斯（Karl-Anthony Towns）交易案中換回迪文森佐（Donte DiVincenzo），球隊後場位置已趨飽和。
對於公牛球迷來說，送走家鄉球員多孫穆雖然令人感傷，但在重建的大方針下，換回具備天賦的年輕球員與大量選秀資產，是這支芝加哥球隊邁向新篇章的必要之舉。
消息來源：Shams Charania
