這筆交易的內容為：「湖人送出文森以及一枚2032年的次輪選秀權，從老鷹隊換來肯納德。」

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限進入倒數24小時，洛杉磯湖人隊終於在混亂的交易市場中出手。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）最新報導指出，湖人隊已與亞特蘭大老鷹達成協議，將後衛文森（Gabe Vincent）送往亞特蘭大，換回聯盟三分命中率第一的頂尖射手肯納德（Luke Kennard）。雖然這筆交易相較於其他爭冠隊伍的操作顯得不夠「大牌」，但對湖人而言卻是極其精準的補強。文森本季外線命中率為36.9%，表現還算穩定，但肯納德則是完全不同的層級。肯納德本季的外線命中率高達驚人的，目前暫居聯盟第一且出手產量與文森相當。這位頂級射手的加入，預計能為湖人雙核心詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）拉開進攻空間，大幅提升紫金軍團的外線威懾力。根據《ClutchPoints》資深記者Brett Siegel的分析，這筆交易對老鷹隊同樣具有戰術意義。老鷹隊利用明天即將到期的1310萬美元交易特例（TPE）吸收了文森的合約，並藉由送出肯納德，重新創造了一個價值1100萬美元的新交易特例。此外，老鷹還拿到了湖人隊手中最後一枚2032年的次輪籤。儘管外界一直期待湖人有更大動作，但由於選秀資產匱乏，湖人目前的策略顯然更傾向於「精修」而非「重建」。《The Athletic》記者Dan Woike先前曾指出，湖人隊在交易市場雖然被競爭對手描述為「非常活躍」，但因為缺乏具價值的籌碼，加上球團目前的重心部分放在今年夏天的長遠規劃，因此在截止日前更有可能出現肯納德這類針對性的角色補強，而非震撼全聯盟的超級大交易。