國產車市場開始出現變化了！台灣民眾買車，不少人都會選擇高CP值、便宜又大碗的國產車，在去年的銷售比例當中，汽車市場國產車可是有佔比達到50%以上，然而每次說到國產車，最多人一定先想到Toyota、Honda等品牌，不過根據最新1月汽車銷售報告，國產新車有生力軍加入，那就是Ford Territory直接空降熱銷國產車季軍、Mitsubishi XForce也擠進第9名的位置，都是一開局就打出漂亮成績，未來發展指日可待。
汽車1月掛牌數破3萬5000輛！超多亮點車型交車衝擊排行
根據《U-Car》報導，2026年1月汽車市場銷售成績出爐，全月掛牌數達到3萬5073輛，跟去年同期相比的話差距不到10輛車，不過原本以為去年12月帶來的尾盤效應會延續到1月，但沒想到卻出現25.9%的衰退幅度，其主要原因就是因為，車廠在2025年底大批量交車，市場在1月回歸基本盤，才有如此大的動盪，但以目前來說，汽車市場今年還是有高機率看見希望。
然而1月汽車市場最大的亮點，就是有許多生力軍、新面孔的車型正式上路販售，包括進口銷售霸主「Toyota RAV4」正式終結第五代銷售，目前第六代車型已經開始在1月首批交付，賣出1844台，今年能否再上銷售巔峰，值得關注。另外包括全新國產休旅車Ford福特「Territory」問世、Mitsubishi 「XForce」也加入國產車競爭行列，兩輛車都在1月首批交車就繳出不錯的成績單。
Toyota、Honda勁敵終於出現了！Ford國產休旅Territory空降排行榜第三名
根據銷售報告，2026年1月國產車市場，冠軍還是由「Toyota Corolla Cross」拿下，月銷量4604台；第二名為CMC J Space，月銷量1586台；季軍令人意外的是由Ford Territory奪下，月銷量1333台，直接空降第三名成績相當驚人，打敗Toyota相當有競爭力的Yaris Cross、Corolla Altis以外，Honda的CR-V、HR-V也都賣不贏。
至於國產車銷售第四名至第十名依序為「Toyota Yaris Cross（1229台）」、「Toyota Town Ace（1137台）」、「Honda HR-V（1112台）」、「Toyota Corolla Altis（852台）」、「Honda CR-V（840台）、「Mitsubishi XForce（634台）」以及「Honda Fit（526台）」。除了Ford Territory空降第三名外，Mitsubishi 「XForce」也空降第九名的位置，表現也是很不錯。
2026國產休旅車開戰！Ford Territory車子性能、售價曝光：對車主太好
事實上，這台Ford Territory是在去年12月的時候在台灣上市的車款，屬於國產「中型休旅車」，最大特色就超高CP值、強大油電性能以及豐富科技的配置，主打的就是搭載1.5T四電驅渦輪油電系統（245ps綜效馬力、20km/L油耗）、車體採用超過65%超高強度鋼材、搭載Level 2智駕輔助、AI語音助理等，不論是內裝還是外觀搭好搭滿，對車主的需求裡外都照應到，不少車迷都大讚：「價格超有誠意，配備又更頂，對車主真的好又用心」。
在售價方面，Ford Territory售價1.5T 渦輪闊境汽油版94.9萬元起、1.5T Per4mance Hybrid 原生油電版104.9萬元起、1.5T Per4mance Hybrid 驚豔油電版109.9萬元起，這個價格不僅對上同級車款包括CR-V、RAV4、Tucson L Hybrid等，在表現上更為出色之外，連價格也是完全輾壓，展現出新世代車型的高度競爭力表現，業界普遍看好今年國產中型休旅車冠軍，非常有可能會由Ford Territory拿下，2026年中型休旅車戰場一觸即發，到底誰能脫穎而出，就讓我們繼續看下去囉！
資料來源：《U-Car》、Ford官網
2026國產休旅車開戰！Ford Territory車子性能、售價曝光：對車主太好
