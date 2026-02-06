我是廣告 請繼續往下閱讀

汽車1月掛牌數破3萬5000輛！超多亮點車型交車衝擊排行

2026年1月汽車市場銷售成績出爐，全月掛牌數達到3萬5073輛

進口銷售霸主「Toyota RAV4」正式終結第五代銷售，

全新國產休旅車Ford福特「Territory」問世、Mitsubishi 「XForce」也加入國產車競爭行列

▲進口休旅車Toyota RAV4正式結束第五代銷售進入第六代，首個月交車賣出1844台，今年成績令人期待。（圖/和泰汽車提供）

Toyota、Honda勁敵終於出現了！Ford國產休旅Territory空降排行榜第三名

季軍令人意外的是由Ford Territory奪下，月銷量1333台，直接空降第三名成績相當驚人

▲Ford Territory在去年底上市之後，今年1月銷售輛直接空降國產車第三名，非常驚人。（圖/Ford官網）

除了Ford Territory空降第三名外，Mitsubishi 「XForce」也空降第九名的位置，表現也是很不錯。

2026國產休旅車開戰！Ford Territory車子性能、售價曝光：對車主太好

屬於國產「中型休旅車」

主打的就是搭載1.5T四電驅渦輪油電系統（245ps綜效馬力、20km/L油耗）

▲Ford Territory屬於國產「中型休旅車」，最大特色就超高CP值、搭好搭滿，主打1.5T四電驅渦輪油電系統以及眾多高科技輔佐工具，配備對比同級車款完全輾壓。（圖/Ford官網）

Ford Territory售價1.5T 渦輪闊境汽油版94.9萬元起、1.5T Per4mance Hybrid 原生油電版104.9萬元起、1.5T Per4mance Hybrid 驚豔油電版109.9萬元起

▲Ford Territory前座內裝，目前販售三個版本，汽油版94.9萬起、1.5T Per4mance Hybrid 原生油電版104.9萬元起、1.5T Per4mance Hybrid 驚豔油電版109.9萬元起。（圖/Ford官網）