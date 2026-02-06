法務部調查局針對不法集團濫用人頭公司洗錢、吸金、詐貸等6大類犯罪手法進行「金融掃黑」，並於本週發佈成果，其中一件「虛設行號掏空公司資產」的主嫌高齡8、90歲，是一家皮件貿易公司的老闆，他藉由境外人頭公司3年侵占4億元營收，買下首都精華區5戶豪宅，不過台北地檢署指揮基隆市調站搜索約談後讓他無保請回。

▲檢調查扣皮件貿易公司的賣匯水單。（圖／記者劉松霖攝，2026.2.2）
本案由國稅局移送檢調偵辦，這家位於台北市的老牌皮件貿易公司屬於典型傳產家族企業，但為了逃漏稅採取「錢進中國、轉進台灣」的操作手法，在中國設立人頭公司收受國外廠商的佣金，先轉一手再匯到國內，邱姓負責人除使用家族成員的戶頭，也不避諱直接轉入自己名下，總共用了國內外30幾個帳戶，在2019年到2022年期間暗槓皮件公司4億元、逃漏稅約6千萬到8千萬元

▲台北地檢署指揮基隆市調站搜索帶回的帳冊及請款單據。（圖／記者劉松霖攝，2026.2.2）
檢調查出，邱姓家族在台北市中山區一處屋齡約10幾年的豪宅社區買3戶，以每坪120萬元、一戶權狀坪數90坪計算，單戶價格破億，3戶便是3億2千多萬；另外在天母棒球場附近也買了2戶屋齡不到10年的豪宅，總價同樣超過3億元

▲皮件老董利用境外人頭公司掏空公司4億元買豪宅案，是調查局記者會的「彩蛋」，並未出現在新聞稿上。（圖／記者劉松霖攝，2026.2.2）
辦案人員正在為扣押本案不動產而努力，目前掌握邱家Ａ走4億，但買5戶豪宅需要6億，購屋款是否還有其他不法來源，有待後續追查。

▲檢調查出年近9旬的皮件貿易公司邱姓老董利用國內外30多個帳戶收取廠商佣金，一方面逃漏稅、一方面掏空公司買5戶豪宅。（圖／記者劉松霖攝，2026.2.2）
皮件公司邱姓老董年近9旬，見到調查官上門早已心裡有數，也坦承犯行，移送檢方複訊無保請回，根據了解，這與他年齡偏高及犯後態度有關

