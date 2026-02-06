我是廣告 請繼續往下閱讀

▲檢調查扣皮件貿易公司的賣匯水單。（圖／記者劉松霖攝，2026.2.2）

▲台北地檢署指揮基隆市調站搜索帶回的帳冊及請款單據。（圖／記者劉松霖攝，2026.2.2）

▲皮件老董利用境外人頭公司掏空公司4億元買豪宅案，是調查局記者會的「彩蛋」，並未出現在新聞稿上。（圖／記者劉松霖攝，2026.2.2）

▲檢調查出年近9旬的皮件貿易公司邱姓老董利用國內外30多個帳戶收取廠商佣金，一方面逃漏稅、一方面掏空公司買5戶豪宅。（圖／記者劉松霖攝，2026.2.2）

法務部調查局針對不法集團，並於本週發佈成果，其中一件「」的主嫌高齡8、90歲，是一家皮件貿易公司的老闆，他藉由境外人頭公司，不過台北地檢署指揮基隆市調站搜索約談後讓他無保請回。本案由移送檢調偵辦，這家位於台北市的老牌皮件貿易公司屬於典型傳產家族企業，但為了逃漏稅採取「」的操作手法，在中國設立人頭公司收受，先轉一手再匯到國內，邱姓負責人除使用家族成員的戶頭，也，總共用了國內外30幾個帳戶，在2019年到2022年期間檢調查出，邱姓家族在一處屋齡約10幾年的豪宅社區買3戶，以每坪120萬元、一戶權狀坪數90坪計算，單戶價格破億，；另外在也買了2戶屋齡不到10年的豪宅，辦案人員正在為扣押本案不動產而努力，目前掌握邱家Ａ走4億，但買5戶豪宅需要6億，購屋款是否還有其他不法來源，有待後續追查。皮件公司邱姓老董年近9旬，見到調查官上門早已心裡有數，也坦承犯行，