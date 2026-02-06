我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前NBA美國職籃（National Basketball Association）球星史密斯（J.R. Smith）大膽預測，詹姆斯將回歸騎士。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA交易截止日的瘋狂補強落幕，克里夫蘭騎士近期的大動作引發了外界無限遐想。前NBA美國職籃（National Basketball Association）騎士冠軍後衛「神經刀」JR史密斯（JR Smith）在最新的節目中大膽預測，騎士隊近期在交易市場上展現強大企圖心，不僅從洛杉磯快艇交易來「大鬍子」J.哈登（James Harden），還從沙加緬度國王盤來了D.施洛德（Dennis Schroder）與K.艾利斯（Keon Ellis）。這些操作看在2016年冠軍成員JR史密斯眼裡，似乎是在為老大哥的回家鋪路。JR史密斯在FanDuel的節目《Run It Back》中表示：JR進一步解釋道：「落葉歸根，光榮引退（Rides into the sunset）。我不認為這是他的最後一年。我覺得他雖然沒必要繼續打，但他油箱裡還有很多油，依然極具影響力。特別是考慮到騎士隊現在擁有的陣容配置，他若回歸將如虎添翼。」現年41歲的詹姆斯正處於他第23個NBA賽季，儘管年歲漸長，他仍未顯露明顯疲態。本季他出賽32場，場均上場33分鐘，繳出22.0分、6.6助攻、5.7籃板與1.2抄截的全面數據，投籃命中率50.9%，三分命中率則為32.2%。另一方面，經過重組的騎士隊戰力顯著提升。在週三晚間以121：91大勝快艇後，戰績來到31勝21敗，躍居東區第四。而詹姆斯所屬的湖人隊目前戰績30勝19敗，暫居西區第六。雖然目前尚無跡象顯示交易迫在眉睫，但JR史密斯此番言論無疑為聯盟投下了一顆震撼彈。作為曾在2016年攜手從1：3絕境逆轉勇士奪冠的老戰友，JR的觀點既包含了情感層面，也兼顧了競技考量。若詹姆斯真能與擁有哈登的騎士聯手，那將是他生涯最戲劇性的終章。