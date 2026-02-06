我是廣告 請繼續往下閱讀

ESPN名記者沙姆斯．查拉尼亞（Shams Charania）證實，NBA美國職籃（National Basketball Association）密爾瓦基公鹿隊最終並未交易當家球星「字母哥」揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。過去幾週，沙姆斯多次在社群平台X上提及公鹿對於交易前年度MVP安戴托昆波的「開放態度」，加上公鹿2025-26賽季戰績起伏不定，外界普遍認為交易只是時間問題。然而截止日前確認「什麼都沒發生」，讓不少球迷直言先前鋪陳根本是「空包彈」。有球迷在留言區直言：「所以這些推文全都是白寫的？把Woj請回來吧。」暗指前ESPN王牌記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）。也有球迷嘲諷：「這條推文發得有多痛苦？你推字母哥交易都推好幾年了吧。」言詞相當犀利。相較之下，部分公鹿球迷則抱著看熱鬧心態，樂於欣賞輿論反噬的混亂場面。事實上，這並非公鹿的最佳時刻。安戴托昆波目前正受到小腿拉傷影響，短期內無法出賽，而即便他健康上場，公鹿本季整體表現仍未達預期。若賽季此刻結束，公鹿甚至將無緣季後賽，這也讓外界開始揣測，球隊是否會選擇提前「關機」字母哥，以換取更理想的選秀順位。不過，公鹿手中的選秀權並非完全掌握在自己手上，他們最終僅能取得自身與紐奧良鵜鶘隊選秀權中順位較差的一枚，操作空間相對有限。也因此，有另一派觀點認為，公鹿更可能將交易時點延後至休賽季，屆時各隊薪資與籌碼更具彈性，報價自然也更具吸引力。