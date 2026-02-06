我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火（Miami Heat）、沙加緬度國王（Sacramento Kings）與密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）都曾致電詢價，但交易成行的難度極高：

NBA

NBA曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）當家球星J.莫蘭特（Ja Morant）在球隊的日子似乎已進入倒數。然而，這筆潛在的重磅交易卻面臨尷尬困境根據《ClutchPoints》掌握的聯盟消息，灰熊在市場上遭遇了極大的挫折。總管Z.克萊曼（Zach Kleiman）與管理層希望能透過交易莫蘭特換回至少一枚NBA美國職籃（National Basketball Association）首輪選秀權，但所有感興趣的球隊都拒絕滿足此要求。目前聯盟各隊對於莫蘭特的價值評估，已將其歸類為與T.楊（Trae Young）同等級別。先前亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）將楊交易至華盛頓巫師（Washington Wizards），僅換回C.麥卡倫（CJ McCollum）與C.基斯珀特（Corey Kispert），過程中並未涉及任何選秀籤。如今，買家們正以同樣的邏輯與灰熊進行談判。這裡是莫蘭特陣營的首選。然而，熱火目前僅願意提供到期合約與次輪選秀權。主因在於公鹿已確認不交易G.安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），熱火希望保留實力與資產，待今夏再全力追求「字母哥」，因此拒絕為莫蘭特送出首輪籤。莫蘭特陣營已明確表示對國王「零興趣」。國王方面也僅願意在能送走Z.拉文（Zach LaVine）的情況下進行互換，且球團內部對於引進一位不想為球隊效力的球星存在強烈反對意見。公鹿曾試圖以K.庫茲馬（Kyle Kuzma）與B.波提斯（Bobby Portis）的合約進行「低點買進」。但公鹿手中已無未來的次輪選秀權，難以拉入第三方球隊促成交易，因此已被聯盟高層排除在競爭行列之外。在缺乏實質報價的情況下，灰熊幾乎確定無法在截止日前從莫蘭特身上榨取任何剩餘價值。這也意味著，這位心懷不滿的超級球星，極有可能被迫繼續留在曼菲斯直到休賽季，屆時球團再尋求重啟談判的機會。