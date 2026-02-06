我是廣告 請繼續往下閱讀

提格認為老鷹大賺，因為他們獲得了23歲的庫明加，「我們得到了一個6呎8吋的側翼，我們現在有了新的J.布朗與J.塔圖姆組合（指庫明加與J.強森）。」

▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

項目 內容 交易內容 勇士獲得：K.波爾辛吉斯 (Kristaps Porzingis)



老鷹獲得：J.庫明加 (Jonathan Kuminga)、B.希爾德 (Buddy Hield)



波爾辛吉斯狀態 生病 (Illness)，週四對太陽缺陣 預計首秀 2月7日 (週六) 對戰洛杉磯湖人 (視恢復狀況而定) 本季數據 (老鷹) 17場出賽，17.1分 / 5.1籃板 / 2.7助攻 合約狀況 3070萬美元 (本季結束後到期) 勇士傷兵名單 S.柯瑞 (膝蓋/缺陣)、J.巴特勒 (ACL/報銷)、L.J Cryer (腿筋)、S.柯瑞弟 (背部) 外界評價 J.提格：老鷹贏了，看好庫明加



K.柏金斯：無感，無法改變勇士現狀





金州勇士（Golden State Warriors）在NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前完成了一筆震撼聯盟的操作，這筆交易被視為勇士在追求「字母哥」G.安戴托昆波失敗後，為了挽救賽季所做的最後豪賭。J.巴特勒（Jimmy Butler）因ACL撕裂賽季報銷，勇士急需戰力填補。現年30歲的波爾辛吉斯擁有7呎2吋的身高與優異的外線手感，理論上能解決勇士長期以來的高度不足問題，並為S.柯瑞（Stephen Curry）拉開進攻空間。他目前身背3070萬美元的到期合約，這也是勇士願意送出庫明加的關鍵因素之一。然而，健康狀況仍是波爾辛吉斯最大的隱憂。自1月7日以來，他便因阿基里斯腱發炎缺陣，雖然傷勢據傳已無大礙，但他目前又受到生病困擾。勇士球團確認，波爾辛吉斯將缺席週五對陣鳳凰城太陽（Phoenix Suns）的比賽。根據ESPN與勇士隨隊記者A.史萊特（Anthony Slater）的報導，史萊特指出：「勇士預期波爾辛吉斯能在康復後迅速回歸，並在賽季衝刺階段提供高效率的產出。」這筆交易在聯盟引起了兩極化的反應。前老鷹球星、現為球評的J.提格（Jeff Teague）在Podcast節目《Club 520》中直言不諱：「我喜歡這筆交易。老實說，我討厭波爾辛吉斯在我們隊上。」相較之下，球評K.柏金斯（Kendrick Perkins）則對勇士的操作嗤之以鼻。「說實話，我都快忘了他還在打球，」柏金斯說道，「這筆交易完全無法打動我，肯定也無法幫助勇士和柯瑞提升到另一個層次。」勇士目前的處境依舊艱難，除了巴特勒報銷，當家球星柯瑞也因膝蓋問題將連續缺席第二場比賽。球隊目前戰績27勝24敗，暫居西區第八。波爾辛吉斯的到來能否成為及時雨，還是成為另一個傷病包袱，將決定勇士本季的最終命運。