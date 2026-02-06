我是廣告 請繼續往下閱讀

1. 亞特蘭大老鷹與華盛頓巫師的重磅交易

2. 金州勇士與亞特蘭大老鷹的豪賭

3. 湖人引進神射手 Kennard

4. 鵜鶘送走 Alvarado 節省開支

▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

交易重點評級一覽

交易主體 涉及球隊 關鍵球員 佩爾頓評級 崔楊交易案 老鷹 / 巫師 T.楊 (巫師)、C.麥卡倫 (老鷹) 老鷹 B / 巫師 B 勇士豪賭案 勇士 / 老鷹 K.波爾辛吉斯 (勇士)、J.庫明加 (老鷹) 勇士 C+ / 老鷹 B+ 湖人射手案 湖人 / 老鷹 L.肯納德 (湖人)、G.文森 (老鷹) 湖人 B+ / 老鷹 B+

NBA

NBA 2026年交易截止日（Trade Deadline）落幕，從亞，NBA美國職籃（National Basketball Association）版圖經歷了一次劇烈重組。ESPN資深分析師Kevin Pelton針對這一系列眼花撩亂的操作進行了深入評級與解析。本系列報導將分為上、中、下三集，為您完整梳理這次交易大限的贏家、輸家以及未來展望。本集將聚焦於亞特蘭大老鷹的重建之路、金州勇士的最後一搏，以及洛杉磯湖人的精準補強。老鷹獲得： CJ McCollum (G)、Corey Kispert (F)巫師獲得： Trae Young (G)老鷹評級：B | 巫師評級：B分析： 老鷹選擇在此時按下重置鍵，送走曾經帶領球隊闖入東區決賽的崔·楊。Pelton 指出，儘管楊是進攻端的魔術師，但他也是防守端的巨大負擔。數據顯示，老鷹在楊下場時的防守表現顯著提升。更關鍵的是，老鷹發現即使沒有楊，在 Jalen Johnson 的帶領下，球隊依然能維持一定的競爭力。這筆交易讓老鷹擺脫了楊的超級頂薪，獲得了財務靈活性，並能圍繞 Johnson 與年輕核心重新建隊。對於巫師而言，這是一次價值投資。他們在重建過程中累積了足夠的年輕天賦，現在引進一位全明星等級的控衛來整合進攻。雖然楊的持球風格可能影響年輕球員的球權，但他的擋拆能力無疑將為 Alex Sarr 等長人創造更多機會。這是一個加速重建進程的大膽嘗試。勇士獲得： Kristaps Porzingis (C)老鷹獲得： Jonathan Kuminga (F)、Buddy Hield (G)勇士評級：C+ | 老鷹評級：B+分析： 勇士在 Jimmy Butler 賽季報銷後，被迫改變策略。Pelton 對勇士的評級較為保留，主要原因在於 Porzingis 的健康隱憂。這位「拉脫維亞獨角獸」本季因傷病打打停停，勇士在陣容深度已經不足的情況下，押寶一位耐戰度存疑的球星風險極高。雖然 Porzingis 的空間感與護框能力理論上完美契合勇士體系，但送走 Kuminga 意味著勇士失去了側翼最重要的運動能力與潛力，也幾乎宣告退出了未來對 Giannis Antetokounmpo 的爭奪戰。老鷹則在這筆交易中獲得了年輕的 Kuminga，這是一枚極具潛力的活棋。Kuminga 的衝擊力能為老鷹帶來欠缺的罰球機會與禁區破壞力。無論是續約還是作為後續交易籌碼，老鷹都掌握了主動權。湖人獲得： Luke Kennard (G)老鷹獲得： Gabe Vincent (G)、2032 年次輪籤湖人評級：B+ | 老鷹評級：B+分析： 湖人終於補強了最欠缺的外線火力。Kennard 本季三分命中率高達 50%，是聯盟最頂尖的射手之一。他的到來能為 LeBron James 和 Luka Doncic 拉開巨大的進攻空間。雖然犧牲了 Vincent 的防守與持球，但考慮到 Vincent 本季邊緣化的角色，以及此舉帶來的薪資與豪華稅節省，這對湖人來說是一筆極具性價比的操作。尼克獲得： Jose Alvarado (G)鵜鶘獲得： Dalen Terry (F)、兩個次輪籤、現金尼克評級：A | 鵜鶘評級：B分析： 尼克為了填補 Miles McBride 受傷後的空缺，引進了充滿能量的 Alvarado。他的防守拚勁與紐約的球風不謀而合，且合約金額適中，讓尼克在薪資操作上保有彈性。鵜鶘則是因為後場人手過剩，選擇將 Alvarado 變現，換回年輕側翼 Terry 與選秀資產，這是一個合理的資產管理操作。