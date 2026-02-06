我是廣告 請繼續往下閱讀

▲猶他爵士與曼菲斯灰熊正式達成協議，爵士送出包含3枚首輪選秀權在內的7件籌碼，成功換得灰熊球星、前年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）。（圖／Gemini AI／記者黃建霖監製）

交易重點評級一覽

交易主體 涉及球隊 關鍵球員 佩爾頓評級 哈登嘉蘭互換 騎士 / 快艇 J.哈登 (騎士)、D.嘉蘭 (快艇) 騎士 B / 快艇 B- 三方交易案 騎士 / 國王 / 公牛 D.施洛德 (騎士)、D.杭特 (國王) 騎士 B+ / 公牛 A 爵士引援案 爵士 / 灰熊 J.傑克森 (爵士)、三枚首輪籤 (灰熊) 灰熊 A- / 爵士 B-

NBA交易截止日的瘋狂程度在克里夫蘭騎士與猶他爵士的操作中達到高潮。騎士隊在一系列複雜的交易中，不僅重塑了後場，更大幅降低了豪華稅支出；而猶他爵士則令人意外地結束了重建期，透過重磅交易組建了令人畏懼的禁區防線。本篇將深入NBA美國職籃（National Basketball Association）探討騎士、沙加緬度國王、芝加哥公牛的三方交易，以及J.哈登（James Harden）與D.嘉蘭（Darius Garland）的互換風暴。這是一筆震驚聯盟的互換，克里夫蘭騎士決定與近年傷病纏身、表現下滑的D.嘉蘭分道揚鑣，從洛杉磯快艇引進經驗豐富的J.哈登。佩爾頓給予騎士「B」的評級，儘管J.哈登年歲漸長，但他的組織能力正是騎士目前進攻停滯的解藥。D.嘉蘭本季受困於腳趾傷勢效率大跌，騎士希望J.哈登能激活球隊的進攻體系，特別是在季後賽經驗上的加成。快艇方面評級為「B-」，這代表他們放棄了本季贏在當下的策略，交易來年輕的D.嘉蘭是為了未來佈局，配合2027年自由市場的潛在操作，這是一個承認現實的痛苦決定。克里夫蘭騎士在這筆三方交易中展現了精算師般的操盤，獲得「B+」評級。他們不僅引進D.施洛德（Dennis Schroder）這位優質替補控衛和高效的3D後衛K.艾利斯（Keon Ellis），更重要的是透過送出D.杭特（De'Andre Hunter）成功避開了第二層硬上限（Second Apron），並節省了巨額豪華稅。K.艾利斯對D.米契爾（Donovan Mitchell）的防守互補性也被看好。沙加緬度國王為了得到D.杭特送出兩名後場輪替並賠上次輪籤，評級僅為「C」，被視為在為過去的操作失誤買單。芝加哥公牛則是最大贏家獲得「A」，僅用薪資空間就吃下D.薩利奇（Dario Saric）並獲得兩個選秀籤。曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）正式進入清倉模式，將前最佳防守球員J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）送往猶他爵士，換回三個首輪籤與年輕潛力股，獲得「A-」評級。灰熊現在擁有全聯盟數一數二的選秀權庫存，這給了他們極大的耐心去尋找下一個基石。猶他爵士的操作宣告重建結束，獲得「B-」評級。引進J.傑克森與W.凱斯勒（Walker Kessler）組成禁區雙塔，打造了聯盟最恐怖的禁區防空網。雖然花費不菲且J.傑克森進攻效率下滑，但他與W.凱斯勒的空間感與護框互補性極佳，標誌著爵士將重回西區競爭行列。