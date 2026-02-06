我是廣告 請繼續往下閱讀

▲快艇隊已達成協議，將先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）交易至印第安那溜馬，換回馬圖林（Bennedict Mathurin）、前鋒傑克森（Isaiah Jackson）和2枚首輪籤以及1枚次輪籤。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

▲「東區庫明加」的馬圖林（Bennedict Mathurin）被交易到快艇。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯快艇在交易截止日前夕再次投下震撼彈。根據《ESPN》權威記者Shams Charania報導，快艇隊已達成協議，將先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）交易至印第安那溜馬，換回馬圖林（Bennedict Mathurin）、前鋒傑克森（Isaiah Jackson）和2枚首輪籤以及1枚次輪籤。這項操作緊隨哈登（James Harden）交易案之後，顯示快艇管理層正大刀闊斧地重整陣容。為了得到這位全明星級別的防守長人，溜馬隊付出了相當優渥的代價：📍快艇獲得： 23歲的潛力得分手馬圖林、前鋒傑克森、2026年首輪籤（受保護）、2029年無保護首輪籤及一枚次輪籤。📍溜馬獲得： 祖巴茨（Ivica Zubac）與年輕前鋒布朗（Kobe Brown）。快艇在這筆交易中不僅獲得了具備場均20分潛力的馬圖林，更清空了祖巴茨未來兩年約4100萬美元的合約空間，為2027年自由市場的「超級重啟」預做準備。自從王牌中鋒透納（Myles Turner）去年夏天離隊後，溜馬隊的防守與籃板始終處於聯盟下游。29歲的祖巴茨本季場均繳出14.4分11籃板，且投籃命中率高達61.3%，他的加盟將成為哈利伯頓（Tyrese Haliburton）復出後的最佳擋拆搭檔。祖巴茨在上個賽季曾入選年度防守第二隊，並在年度最佳防守球員（DPOY）投票中名列第六，他的加盟被視為溜馬明年重返競爭者行列的最後一塊拼圖。隨著哈登與祖巴茨相繼離隊，快艇昔日的爭冠核心名單已殘破不堪，僅剩雷納德（Kawhi Leonard）一人苦撐。對於快艇球迷而言，這是一個極其陌生的階段，球隊在短短幾天內從「拼現在」轉型為「賭未來」。祖巴茨自2019年加盟快艇以來，一直是球隊最穩定的內線屏障，更是目前陣中效力最久的球員。他的離去象徵著快艇一個時代的終結。