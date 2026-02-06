我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日落下帷幕，密爾瓦基公鹿超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的動向依然是全聯盟關注的焦點。儘管他在截止日前留隊，但背後的財務細節顯示，10月1日將是他職業生涯的下一個重大轉折點，屆時他將有資格簽下一份為期4年、價值高達2.75億美元（約合新台幣87億元）的超級頂薪續約合約。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，字母哥在10月1日的續約資格與「交易時間」有著緊密的連結。根據NBA勞資協議（CBA）規定，一名被交易的球員必須在加盟新球隊滿6個月後，才有資格簽下最大額度的頂薪續約。由於公鹿決定在截止日前留人，字母哥若在今年夏天才被交易，他必須等到交易完成後的6個月（預計要到2027年1月左右）才能獲得續約資格。這項時間限制也解釋了為何此前各支爭奪者（如勇士、熱火）曾試圖在截止日前發動猛烈追求，因為越早換到人，就能越早穩定這位兩屆MVP的未來長期合約。畢竟誰也不希望費盡資源得到他，卻看著人在2027年夏天離開。如果阿德托昆博在交易截止日期後仍留在密爾瓦基，並且因此無法獲得價值2.75億美元的合同，那麼他現有的合約還剩一年，如果他拒絕執行價值6280萬美元的球員選項，他可以在2027年成為自由球員。公鹿隊目前的戰績處於季後賽邊緣（11至12名），且隊內化學反應低迷，讓字母哥多次對媒體表示「準備好迎接新家」。然而，公鹿管理層在截止日前按兵不動，是考量到夏天的交易靈活性。到了休賽期，公鹿將擁有2026年、2031年與2033年三枚可交易的首輪選秀權（目前僅有一枚），能換回更優質的重建資產。並且屆時如火箭、馬刺等手中握有大量年輕新秀與選秀權的球隊，預計都將加入「字母哥搶奪戰」。目前字母哥正受右小腿拉傷困擾，預計休戰數周。雖然他在交易截止日暫時留在密爾瓦基，但這場涉及2.75億美元的超級大戲，預計將在10月1日续約資格開啟時進入最終章。