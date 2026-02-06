我是廣告 請繼續往下閱讀

就在2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃（National Basketball Association）交易截止日正式落幕後幾分鐘，密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）隨即在社群媒體上發布了一則讓全網沸騰的動態，以一種極具個人風格且帶有「髒話」的幽默方式，粉碎了所有關於他的離隊流言。在確定留守密爾瓦基後，這位「希臘怪物」在社群網站上傳了電影《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）的經典片段。影片中李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）激動地對著麥克風大吼：「I’m not f**king leaving! The show goes on!（老子他X的死都不走！好戲還在後頭！）」除了這段激昂的影片，阿德托昆博還搭配了一段耐人尋味的文字：「傳奇不追求，他們吸引（Legends don’t chase. They attract 💯😎）。」這則貼文在發出後瞬間引爆網路討論，被視為他在經歷了數週混亂的交易流言後，對外界最直接、最搞笑的「反擊」。在截止日前，由於公鹿本季戰績慘跌且傷兵滿營，外界普遍猜測球隊可能會考慮重建並送走這位隊史基石。勇士、熱火等隊都曾被點名為潛在下家。然而，根據《ESPN》權威記者夏姆斯·查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿管理層在最後時刻已明確告知各隊，他們將留下阿德托昆博，並將重心轉向其他補強操作。一位競爭對手的高層甚至向媒體透露，那些關於阿德托昆博的交易方案「從來就不是認真的」。阿德托昆博的這則貼文，也讓原本已做好最壞打算的密爾瓦基球迷終於能放下心中的大石。阿德托昆博目前的合約是他於2023年10月簽下的3年1.86億美元延長合約，該合約將持續至2027-28賽季，且最後一年擁有球員選項。這份合約結構讓他在與球團的博弈中握有巨大槓桿，也讓他沒有在今年截止日前急於出走的壓力。雖然確定留隊，但阿德托昆博本季飽受小腿傷勢困擾，近期更傳出公鹿可能考慮讓他「關機」休養至賽季結束。無論如何，隨著這則「髒話」貼文的發布，至少在今年夏天之前，密爾瓦基球迷可以確定他們還是擁有這位希臘超級巨星。