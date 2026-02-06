我是廣告 請繼續往下閱讀

第1種為「永豐貴賓禮遇優先購」搶票時間在09:00 ~ 11:00；第2種為「永豐貴賓尊榮優先購」，搶票時間在12:00 ~ 14:00；第3種為「永豐信用卡友優先購」，搶票時間在15:00 ~ 17:00。

▲鄧紫棋世界巡迴演唱會台灣場次在大巨蛋舉行。（圖／翻攝自理想國官網）

NT$6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680

每場次每個帳號最多可購買4張票券，若已於優先購階段購得票券，每場次可購總張數需扣除已購張數

▲鄧紫棋巡迴演唱會大巨蛋座位圖如上，還蓋部分視線遮蔽區。（圖／翻攝自臉書Live Nation Taiwan 理想國）