香港鐵肺天后鄧紫棋將在4月10日、11日、12日於台北大巨蛋舉行《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》，持有永豐銀行信用卡的卡友，可在今（6）日上午9點至下午5點，依信用卡等級分成3階段搶票。一共7種票價，分別為NT$6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680，在tixcraft拓元售票系統開賣；若非卡友則要等明日上午11:00全面售票。
鄧紫棋演唱會門票開賣！3種資格可優先購
《NOWNEWS今日新聞》為各位統整鄧紫棋演唱會售票資訊，今日門票在拓元開賣，永豐銀行信用卡3種卡友可搶先購票。第1種為「永豐貴賓禮遇優先購」搶票時間在09:00 ~ 11:00；第2種為「永豐貴賓尊榮優先購」，搶票時間在12:00 ~ 14:00；第3種為「永豐信用卡友優先購」，搶票時間在15:00 ~ 17:00。
以上3種優先購票都只限定買4張票，且須使用永豐銀行信用卡或簽帳金融卡付款。在驗證頁面時，若用戶持有的是信用卡，則需輸入卡號前6碼，萬事達世界商務卡則需輸入前8碼。非永豐卡友的歌迷則要等到明日上午11點門票才會全面啟售。
鄧紫棋演唱會票價、注意事項一次看
而這次演唱會票價分別為NT$6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680，其中001, 006, 102, 103, 112, 113, 114, 123, 124, 202, 203, 223, 224座位區為視線遮蔽區，官方提醒歌迷請於購買前審慎考慮，確定可接受才購票，「現場將不接受以視線遮蔽或不良為由要求退票或換位。」
拓元官網也提醒大家：「每場次每個帳號最多可購買4張票券，若已於優先購階段購得票券，每場次可購總張數需扣除已購張數。同筆訂單不可跨場訂購，可支援行動裝置購票。」
2026鄧紫棋大巨蛋演唱會資訊一覽
- 名稱：G.E.M. 鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0 台北站
- 時間：2026/4/10（五）、4/11（六）、4/12（日）
- 地點：台北大巨蛋
- 票價：NT$6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680
- 售票平台：拓元售票（2026/2/6 09:00-17:00 永豐卡友優先、2026/2/7 11:00全面開賣）。