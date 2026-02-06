我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國片《世紀血案》日前殺青，由楊小黎（左起）、李千娜、簡嫚書主演，翻拍林宅滅門慘案。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

▲陳文彬（右）作為演員、導演、前彰化文化局局長也公開反對這部電影。（圖／公視台語台提供）

國片《世紀血案》由簡嫚書、楊小黎、李千娜等人主演，徐琨華執導。1日舉行殺青記者會，該片改編自發生在1980年、至今未破的懸案「林宅血案」。前議員林義雄當時因美麗島事件被捕，家中雙胞胎、老母親慘遭殺害，大女兒則因砍傷後搶救及時撿回一命。，這讓多數民眾都認為相當不尊重受害者家屬，憤而發起拒看，已超過萬人響應。《世紀血案》日前舉行殺青記者會，演員們站在斗大海報前微笑拍照，事後卻在網路上引發爭議。最關鍵的原因是，該片改編自「林宅血案」，當事人林義雄及其女兒都還活著，製片方卻未獲得當事人的同意就將他們的故事改寫，引起各界批鬥。曾獲得台北影展最佳男主角獎的演員兼知名導演陳文彬日前就率先在臉書發文痛批《世紀血案》，表示看到該電影發布令他頭皮發麻，「陳文彬指出爭議點：「」他認為像《世紀血案》這種電影，已失去藝術的反抗性、思考性，反到變成了統治者的工具。影評人「無影無蹤」也在臉書粉專寫道，「未獲得當事人同意成了《世紀血案》最大的爭議，目前Threads上也出現多篇貼文，呼籲抵制這部將在2027年上映的台灣電影。許多民眾也紛紛氣憤在網路上留言：「拍歷史慘案的電影不問家屬看法是最大的羞辱！拒看這種垃圾電影！」、「我高中的體育老師就認識林義雄的兩位姊姊，也住過林義雄的家，看過他的2個女兒，她也認為未經家屬同意根本就是再揭一次傷疤」、「從他們拍全體公開照每個都笑那麼開心就覺得超不舒服，這是別人的悲劇欸」、「本來很期待，沒想到根本是一部在傷口上灑鹽的電影」。