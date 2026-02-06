我是廣告 請繼續往下閱讀

國共兩黨智庫論壇日前於中國北京登場，針對精密儀器，醫療及能源等領域進行交流，引民進黨立委王定宇表示憂心國民黨再次把台灣經濟供應鏈鎖進中國、製造國安破口。對此，前立委蔡正元昨（5）日也針對藍營近期遭指親中反美表示，統獨不是在野黨能決定的，建議黨主席鄭麗文要多多推銷政見，積極推動初選，打贏選舉，這才是政治現實，而不是在乎有沒有習鄭會。蔡正元昨上《張雅婷辣晚報》指出，兩岸關係是一件事情，國民黨對美關係是一件事情，今年選舉輸贏又是一件事情，但這3件事會互相影響，所以如何去拿捏？務實來講，國民黨畢竟還是在野黨，對兩岸關係的發展影響有限，民進黨給你限制這、限制那，都不能動，譬如這次去參加論壇，民進黨就下令好幾個教授不能去，就沒有大牌教授去了，這是一個現實。不過，蔡正元認為，至少投石問路了，他也贊成，但現在問題是，這樣對於2026的選舉是正面、負面？是加分、減分？要去評估一下。目前看起來有加分也有減分。現在對美關係，國民黨的立場是什麼？像旅美教授翁履中就說國民黨親中反美，因為藍委不通過國防預算。不管如何，有問題要去解決，解決要有一個清楚的戰略。國民黨現在提名縣市首長碰到一點困難，這個可能黨主席要積極去處理。蔡正元強調，不能說推給制度，制度沒有黨主席去推動，是不會動的。這點鄭麗文可能要清楚，她的政治前途在於國民黨選舉是輸是贏，不是在於有沒有習鄭會，先弄清楚這點再說！也不是說接受採訪、去美國訪問，而是要看選舉會不會贏？蔡正元更直言，如果高雄選贏了，那鄭麗文氣勢就很大了！如果高雄輸、這裡也輸、那裡也輸，就沒戲唱了。政治是一個很現實的東西，輸贏才跟鄭麗文有關，兩岸和平是跟當政者的賴清德有關。執政是一切的基礎，統獨不是國民黨能決定，那國民黨能幹嘛？針對不同族群，要去推銷不同政見，想想什麼政見有用？盡最大的努力，保護台灣人民的利益！保護不了台灣人民，至少保護國民黨的支持者？