曾被稱為「甜心議員」的前時代力量台北市議員林穎孟，提告前誠泰銀行董事長林誠一的獨生子、現職誠泰文教基金會董事長的林致光，在兩人婚姻存續期間因為搶她手機而推倒她，導致膝蓋受傷，台北地檢署一度不起訴，高檢署發回續查後，去年（2025）8月以家暴傷害罪、違反家暴保護令起訴，台北地方法院今日上午宣判林致光拘役40天，可易科罰金4萬元。林致光透過律師回應，仍要感謝法官在訴訟中努力嘗試還原當日狀況，但因對方提供的片段不完整影片，可能使法院最後認定有所偏誤。將會提起上訴捍衛清白，必須將事實真相查明以還他公道，謝謝大家關心。林穎孟則回應，謝謝法院還她公道，希望不要再有下一個受害者。依據起訴內容，林穎孟夫妻在2023年6月嚴重失和、8月5日和好，但這段冷戰期間，林穎孟已向法院聲請保護令獲准，並在8月10日去警局領取，隔天林致光收到警方通知，詢問林穎孟怎麼回事，林穎孟表明願意撤回保護令。林致光在9月11日拿出律師擬好的撤回保護令狀，要林穎孟簽名承認因為單方面情緒過度放大、浪費司法資源，這讓林穎孟覺得說謊而拒簽，因此爆發口角，到了9月15日深夜，兩人在家中又吵起來，林穎孟主張林致光沒體諒她剛動完人工生殖手術很不舒服，要求她還衣服、多次拉扯她身上棉被，還搶她手機，最後她被推倒，右膝挫傷、瘀青。林穎孟在事發時下一段6分多鐘的手機影片，林致光打赤膊、穿四角褲，要求林穎孟把他的衣服還給他，林穎孟回答「你現在叫我脫衣服？」，林致光說「你有你的衣服」，林穎孟嗆他「請你不要再騷擾我」。林穎孟在影片中對林致光說，因為人工生殖手術肚子痛，林致光卻要讓她睡覺沒棉被蓋、受寒感冒、意圖不讓她休息和傷口感染，她曾高喊「我沒有毯子！我到底哪裡有毯子！」，並批評林致光無限制侵犯別人、侵害健康權，「你可以離開，走出去就不會看到我」、「你去主張我侵害住居」、「我不錄，你會做出更OVER的事、會私刑暴力」。雙方最後因為手機持續錄影而引發更嚴重衝突。林致光「接近」林穎孟手上的手機並遮住鏡頭，林穎孟罵「你現在是要搶手機？」，林致光回嗆「你真的很誇張，這是我的手機」，林穎孟再罵「你為什麼要搶手機？」接著影片一陣天旋地轉，連續拍到側邊、地面、天花板，錄影畫面結束。去年12月12日勘驗6分鐘影片後，林穎孟再提出另一段後續的畫面給法院，錄到她斥責林致光害她跌倒瘀青。林穎孟對於為何不在案發當天驗傷報警，而是兩天後才去醫院，她向法官解釋要回到台中老家，才能在安心的狀態下處理，因為案發隔天媽媽要上班，所以再隔一天才帶她去驗傷。林致光否認施暴，沒搶手機、也絕無身體接觸，推撞拖行都沒有，林穎孟隔兩天驗出的傷勢不是他造成的；媒體曾問林致光，是否因為正在打夫妻剩餘財產分配官司，林穎孟才告他家暴？林致光回應，短短9個多月婚姻，林穎孟從一開始的250萬到1000萬到超過5000萬，「真的很認真也很努力，一直跟我僵持到現在」、「我相信她如果去參加奧運的三級跳遠，應該是可以得到冠軍的」。