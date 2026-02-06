我是廣告 請繼續往下閱讀

在野藍白近期10度封殺國防特別預算條例，屢遭質疑親中反美。對此，傳聞是國民黨背後大金主的異康公司董事長「CK楊」楊建綱昨（5）日發文喊出，軍購要買，但要買得準、買得到、買得值得，而非在外部壓力下倉促通過、失去談判空間。他支持國防，也支持符合當下需求、具備即戰力的軍事採購，但反對沒有談判、沒有交期保障、沒有台灣本土防衛邏輯的軍購方式。楊建綱昨發文指出，在高度變動的國際局勢與印太安全架構下，台灣確實需要強化國防、提升自我防衛能力。然而，支持國防，不等於對任何軍購案照單全收；真正負責任的態度，是確保每一筆軍事採購都 「買得準、買得到、買得值得」，而非在外部壓力下倉促通過、失去談判空間。楊建綱也表示，軍購的出發點，必須回到「台灣自己怎麼守？」，錢先付但貨不來不是支持國防，而是治理失能。談判不是反美，而是爭取應有的尊重與對等。楊建綱認為，如果台灣在區域安全中被視為高度重要，美方對台灣的裝備規格、交付時程與整體待遇，理應接近「日本、韓國」等重要盟友，而非長期接受降階版裝備或不確定的交貨承諾。爭取對等，不是挑釁，而是正常的談判立場。沒有談判空間的軍購，只會讓台灣成為被動接受的一方，既不利於國防實質強化，也無助於長期台美互信。楊建綱提到，國家安全不只來自武器數量，也來自穩定的社會與經濟基礎。若軍購規模失衡，長期排擠民生、經濟與社會建設支出，反而可能削弱國內共識與社會韌性。真正強大的國防，是建立在人民撐得住、社會穩得住的基礎之上。楊建綱也說，我們支持國防，也支持符合當下需求、具備即戰力的軍事採購；但我們反對沒有談判、沒有交期保障、沒有台灣本土防衛邏輯的軍購方式。保護台灣，不能只靠口號需要更理性、務實、負責任的決策，守住台海和平。