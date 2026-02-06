民視8點檔《豆腐媽媽》日前發生拍攝意外，一名男性替身演員從高台摔落，被送醫搶救，一度病危進ICU觀察。家屬指控民視高層至今無人到醫院關心，還疑似未幫替身保保險。對此，民視昨（５）日出面回應，表示第一時間就已將人送醫，也承諾會負擔所有醫療費用和傷停補貼，強調會對此事負責到底。
《豆腐媽媽》替身摔傷 家屬控民視高層0關心
這起摔傷的意外事件發生在1月20日，受傷的替身傷勢嚴重，不僅腦震盪還有創傷性硬腦膜下出血、顏面撕裂傷、面部骨折、牙齒受損、全身多處挫傷等，目前還在住院中，更一度病危被送進ICU觀察。
家屬氣憤發文指出拍攝地點在工地，「爸爸要從4層高鋼架往下墜。防護墊疑似放錯位置、數量不足。現場接應者都是助理，不是專業安全人員。劇組因節省費用沒有請專業人員拉墊子，墜落瞬間助理人員驚恐逃開、跳開、閃開。」 導致替身從接近2樓半高度的位置下墜，撞上水泥地，當場失去意識。
家屬事後更表示「沒有任何民視高層來醫院關心」，唯一出現的只有一名助理，帶著6顆蘋果前去慰問，家屬認為：「後續安全責任、保險、流程，至今仍有許多疑問。 我們只是普通人，不懂產業規範，不懂拍攝安全標準。 我們只知道那天倒下去的，是我們的家人。」
民視否認指控 回應會負擔所有醫療費
對此民視昨晚也發出聲明回應，「現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。」民視強調會對此事負責到底，事發當下也有第一時間將替身送醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。
民視也透露事件處理進度，「目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。民視也再審視要求，未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關」。
但民視的說法沒有多少人買單，此事目前在Threads上仍引發高度關注，網友看了紛紛留言痛批：「不把素人當人看，出事情不聞不問還報導不實，讓事態輕描淡寫、罔顧人命，替身演員的生命被藐視」、「原本認為豆腐媽媽能顛覆傳統台灣8點檔、再度寫下新歷史，結果現在被不負責任的劇組搞爛了」、「這麼嚴重的公安，拍危險的戲連基本保險都沒保」。
