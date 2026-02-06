我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《豆腐媽媽》一名男替身摔傷，家屬氣憤發文公開傷勢。（圖／翻攝自家屬Threads）

民視8點檔《豆腐媽媽》日前發生拍攝意外，一名男性替身演員從高台摔落，被送醫搶救，一度病危進ICU觀察。家屬指控民視高層至今無人到醫院關心，還疑似未幫替身保保險。對此，民視昨（５）日出面回應，表示第一時間就已將人送醫，也承諾會負擔所有醫療費用和傷停補貼，強調會對此事負責到底。這起摔傷的意外事件發生在1月20日，，目前還在住院中，更一度病危被送進ICU觀察。家屬氣憤發文指出拍攝地點在工地，「劇組因節省費用沒有請專業人員拉墊子，墜落瞬間助理人員驚恐逃開、跳開、閃開。」 導致替身從接近2樓半高度的位置下墜，撞上水泥地，當場失去意識。家屬事後更表示「」，唯一出現的只有一名助理，帶著6顆蘋果前去慰問，家屬認為：「後續安全責任、保險、流程，至今仍有許多疑問。 我們只是普通人，不懂產業規範，不懂拍攝安全標準。 我們只知道那天倒下去的，是我們的家人。」對此民視昨晚也發出聲明回應，「」民視強調會對此事負責到底，事發當下也有第一時間將替身送醫，並全程陪伴治療，民視也透露事件處理進度，「目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。民視也再審視要求，未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關」。但民視的說法沒有多少人買單，此事目前在Threads上仍引發高度關注，網友看了紛紛留言痛批：「不把素人當人看，出事情不聞不問還報導不實，讓事態輕描淡寫、罔顧人命，替身演員的生命被藐視」、「原本認為豆腐媽媽能顛覆傳統台灣8點檔、再度寫下新歷史，結果現在被不負責任的劇組搞爛了」、「這麼嚴重的公安，拍危險的戲連基本保險都沒保」。