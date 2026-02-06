我是廣告 請繼續往下閱讀

《世紀血案》還沒上映就翻車！眾怒揪抵制關鍵：絕對拒看

翻拍台灣重大政治懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》尚未上映便引爆爭議。劇組被質疑未事先徵詢當事人林義雄及家屬同意便拍攝，導演徐琨華的祖父更是當年警備總部發言人徐梅鄰，加上演員對案件背景理解不足的發言，引發輿論炎上。影評人與眾多網友紛紛表態抵制，認為該片恐淡化政治意識形態，甚至對受害者造成二度傷害，揚言絕對不會進電影院支持，「這就是一部吃人血饅頭的電影。」《世紀血案》主打翻拍台灣重大懸案「林宅血案」，電影預計在2027年上映，劇組日前才舉辦殺青記者會，並接受媒體聯訪。不過，飾演「林宅血案」當事人林義雄的男星夏騰宏表示，他拍這部電影時感到負擔很大，拍攝前必須研讀林義雄生平資料，卻因很少影像紀錄，只能透過照片揣摩及想像神韻。由於林義雄本人還在世，《世紀血案》劇組因此被質疑在拍攝前未與林義雄先生本人訪談、也未取得林義雄先生及其遺族同意。最誇張的是，這部電影的導演為徐琨華，他的祖父正是當年警備總部發言人徐梅鄰。根據2022年監察院調查，雖無證據證明情治人員涉案，但警總為主的情治系統在此案出現6項重大違失，分別為介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌以及運用黑道。不少人認為，由涉案方的後代來執導這部電影，無疑是對被害者二次重大傷害。男星寇世勳飾演當時的警備總司令汪敬煦，受訪時卻表示，接演原因是劇本沒有「強烈意識形態」，也讓外界感到相當傻眼。影評人「無影無蹤」翁煌德在臉書直言，「林宅血案的發生，本身就是因為意識形態衝突所造成的」，那麼編導會用什麼角度來呈現這起懸案？這讓他感到困惑又難以想像。不少網友紛紛在網路上發起抵制，揚言絕對不會到電影院支持，「《世紀血案》像一場披著懸疑外衣的掩蓋事實的荒唐表演」、「這就是一部吃人血饅頭的電影」、「完全沒知會受害者就拍成電影，極度不禮貌且沒有道德，誰希望自己家的慘案在未經允許之下拍成電影」、「劇組是不是不知道林義雄還在世，有夠過分」。甚至連《世紀血案》演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳及夏騰宏等人都受到波及炎上，遭轟不會做功課，甚至還在殺青記者會上笑著接受訪談，「完全沒聽過林宅血案，原來腦袋其實沒什麼料」、「難道台灣演員演戲前不用讀本做資料」、「有做功課還接，那就是邪惡，沒做功課還接，原來也不是很敬業」、「不專業的未做田調就接拍這種人血饅頭片，就是對台灣民主的二度迫害」。林義雄於1979年因《美麗島雜誌》宣揚民主理念，被當時政府以叛亂罪起訴；審判期間，1980年2月28日，林義雄住家遭歹徒闖入，其母親與年僅6歲的雙胞胎女兒遭殺害，9歲長女林奐均身受重傷倖存，妻子方素敏則因探監而逃過死劫。由於當時林義雄屬政治犯，住家24小時處於監聽與監控狀態，外界認為，除了特務殺手，幾乎無人能進入行兇。前綠委劉進興發文表示，根據2023年監委蔡崇義、范巽綠提出的研究報告，當年以警總為主的專案小組刻意誤導辦案方向，直接排除情治人員涉案的可能，也不肯公布林奐均描述的凶嫌圖像，甚至對外放出「熟人犯案」的假消息。即便民進黨政府上台後成立促轉會試圖追查真相，連時任總統府祕書長陳菊出面協助，仍無法取得國安局解密資料，理由是涉及敵後人員安全或外交事務，必須永久保密。事隔40多年，凶手身分已難以釐清，但劉進興強調，「有一點是肯定的，命案的確是在情治單位全程監控下發生。」且他相信陳菊已將此結論向總統賴清德報告，因此賴總統才會在去年228當天，首度代表國家向林家正式道歉。劉進興質疑，如此政治性的血案，由涉嫌一方的後代來詮釋適當嗎？當時的黨外運動就是要以「自由民主的意識形態」對抗「威權獨裁的意識形態」，若這部電影避談意識形態，是要把自由民主與威權獨裁各打五十大板嗎？他強調，林宅血案是在國家注視下發生的，已被證明是國家暴力，「大家要記取教訓。任何人要拍電影，都不能背離這個事實。」劉進興強調，林宅血案是在國家注視下發生，已被證明屬於國家暴力，「大家要記取教訓。任何人要拍電影，都不能背離這個事實。」而如此政治性的血案，由涉嫌一方的後代來詮釋真的適當嗎？當年的黨外運動，正是以「自由民主的意識形態」對抗「威權獨裁的意識形態」，若電影刻意避談意識形態，等同將自由民主與威權獨裁各打五十大板。