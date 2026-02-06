金州勇士在昨（5）日的交易大限前投下震撼彈，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往亞特蘭大老鷹，換回221公分明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。今日賽前勇士主帥科爾（Steve Kerr）接受《ESPN》訪問，首度坦承執教庫明加這5年的困難之處，直言雙方的「契合度」確實存在巨大的問題。
科爾說實話：不允許犯錯的環境，對年輕人是種折磨
「對所有人來說，這都是一個艱難的處境。」科爾在訪問中直言，庫明加剛加入聯盟時技術尚待磨練，而當時勇士正處於衝擊總冠軍的關鍵期。科爾解釋道：「他（庫明加）需要足夠的空間去犯錯、積累NBA賽場經驗，進而理解這個聯盟。然而在當時的勇士，不被允許犯錯的滋味讓他很難熬；對教練團而言，要同時兼顧『奪冠』與『培養新秀』，這非常棘手。事情就是這麼簡單。」
科爾也強調，這絕非針對個人，並讚許庫明加的為人：「大家都很喜歡他，我也一樣。他人真的很好，在更衣室裡很受歡迎。只能說，雙方的契合度真的太差了。」
追求「字母哥」夢碎？勇士轉向追求即戰力
根據《ESPN》資深記者史雷特（Anthony Slater）分析，這筆交易標誌著勇士追求公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）追求暫時告一段落。庫明加原本是與公鹿談判桌上的核心籌碼，但隨著他的交易價值大幅縮水，加上引進字母哥的可能性微乎其微，勇士最終選擇另尋出路，改由引進具備護框與外線能力的波爾辛吉斯，力求在柯瑞（Stephen Curry）最後的巔峰期重整旗鼓。
老鷹戰術體系更適合？庫明加有望獲「解放」
雖然庫明加在勇士的末期陷入僵局，但他在去年季後賽對陣灰狼的系列賽中，曾在高強度出賽下場均轟出24分，並繳出55%、49%、72% 的驚人三圍命中率，充分證明其運動天賦與得分爆發力。
老鷹隊在送走崔楊（Trae Young）後正轉向年輕化，體系更趨近於NBA現今的主流風格。《ESPN》評論認為，老鷹隊向來青睞能持球進攻的高大鋒線，庫明加加入後，將與約翰遜（Jalen Johnson）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）組成極具天賦的鋒線群，在亞特蘭大獲得渴望已久的「上場時間與容錯空間」。
