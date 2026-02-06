我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀多年前以中配身分來台，近日就職立委引發雙重國籍爭議，內政部長劉世芳日前指出，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，並希望各部會首長，都能按照內政部這樣認定去辦理。對此爭議，資深媒體人黃揚明昨（5）日表示，民眾黨和李貞秀中了綠營設下的《國籍法》陷阱：既然表明放棄原籍失敗，就是自證了擁有中國籍，等於自己掉進了陷阱。黃揚明昨發文指出，在中華民國的法律中，兩岸人民的權利義務與本國和外國人是不同的。執政黨採取《國籍法》去對付歸化中華民國籍的陸籍配偶，本來是一場「兩岸能否等同兩國」的大型法律戰。但是，當李貞秀3日就職立委當天，宣稱自己去年12月前往她的原籍、中國大陸湖南衡陽辦理放棄，但並未被受理。從那一刻起，內政部長劉世芳一定看著直播得意大笑！因為李貞秀自證自己有必要循《國籍法》規範去「放棄中華人民共和國國籍」。黃揚明提到，最近很多人拿前立委李慶安的雙重國籍案來比喻，其實是不當類比。且不論兩岸人民權利義務與中華民國的本國、外國人的法律定義問題，單論李慶安為何會失去立委職務？並非被《國籍法》規範的權責機關立法院解職，而是自行辭職。李慶安為什麼要辭職？因為美國國務院透過美國在台協會AIT提供給立法院的函文，證實了李慶安擁有美國國籍。黃揚明指出，也就是說，即使執政黨要用《國籍法》打李貞秀的雙重國籍，也得要有李貞秀現在仍具有「中華人民共和國國籍的證明」。以現今兩岸關係，執政黨要取得這份證明，根本是不可能的任務，無論是陸委會、海基會還是什麼對口單位，對岸根本不會理睬。於是，李貞秀只要不斷強調自己現在僅擁有中華民國身分證，就算內政部想要依法將她解職，解職權力在立法院，立法院都還能以「查無實證」來敷衍，2年任期也許一下子就過去了。黃揚明再指，但當李貞秀前往中國大陸的原籍去試圖辦理「放棄中華人民共和國國籍」程序時，不就是自行證明自己仍擁有「中華人民共和國國籍」，只是對岸相關機關並不理會而已？也就自己把自己放到了《國籍法》的雙重國籍放棄處理程序中，必須在就職日起1年內「完成喪失該國國籍及取得證明文件」。明年2月2日到期之日，立法院就很難逃避這個課題了。令李貞秀掉進這個陷阱的，就是李貞秀自己。