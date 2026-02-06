我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電董事長魏哲家昨（5日）親赴日本首相官邸，與日相高市早苗會晤，商談為因應AI強勁需求，讓熊本二廠改採3奈米製程技術生產一事。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，眼下日本眾議院選舉進入倒計時，台積電代表台灣送來「大禮」，對高市所屬的自民黨選情，無疑將起到很大的加分作用。矢板明夫在臉書粉專發文，提到5日最重磅的消息，當屬魏哲家拜會高市首相，正式宣布將在日本量產全球最先進的3奈米半導體，魏哲家還特別帶上高市早苗於2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家—我的「日本經濟強韌化計畫」》一書，坦言自己一直是高市的支持者，讓高市首相露出又驚又喜的表情。在會晤完魏哲家後，高市早苗便於官方X平台發文，表示3奈米不僅用於資料中心，也是AI機器人、自動駕駛所需的世界最先端半導體技術，過去3奈米等級的最先進工廠主要集中在台灣，如今能於日本設廠，對於強化半導體全球供應鏈韌性，以及日本經濟安全保障，都具有重大意義。高市早苗還提到，以台積電進駐為契機、加速形成的熊本半導體產業聚落，正是高市內閣提出的「地方未來戰略」當中，「產業群聚」政策的領頭案例。現在，經濟效益已擴散至整個九州地區，「矽島九州」正在復活。矢板明夫認為，還剩沒幾天，日本眾議院就要改選，在這緊要關頭，台積電代表台灣送來「大禮」，日本網路上普遍都是樂見、感謝、感動等留言，這對自民黨的選情，無疑有很大的加分，也相信今後的台日合作將越來越密切。