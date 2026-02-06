電影《世紀血案》由簡嫚書、楊小黎、李千娜等人主演，1日舉行殺青記者會，該片預計在2027年上映，但消息曝光後卻引發各界反彈。因該片改編自「林宅血案」，牽涉前議員林義雄一家的3條人命，但拍成電影卻未獲得林義雄及其倖存女兒的同意，導致劇組、演員全被罵翻。知名導演兼男演員陳文彬更痛批《世紀血案》演員們在記者會上談笑風生，「我感受不到這個事件有被嚴肅性的看待」。《NOWNEWS今日新聞》今（6）日已傳訊詢問簡嫚書、楊小黎等主演，至截稿前未獲回應。
《世紀血案》背後故事超悲慘 演員談笑風生他看不下去
紀錄片導演、第11屆台北影展最佳男主角陳文彬3日在臉書發文，公開抵制《世紀血案》，表示案件被拍成電影的消息讓他頭皮發麻，「我不在乎電影的手段拍得如何？我比較在乎的是電影背後目的是什麼？」他認為當事人明明還在世，許多相關檔案尚未解密或遺失，製作方卻著急拿來拍商業電影，讓他不能理解。
陳文彬直言，「我不認為這樣的電影能提供觀衆娛樂或反思，反倒有可能讓人們習慣被統治的心理訓練。」隨後他也在貼文的留言區中寫道，「這個記者會的安排，演員一字排開笑臉迎的發言，我感受不到這個事件有被嚴肅性的看待」。
陳文彬表示演員們不僅在現場談笑風生，還形容這部電影有辦案的快感，宛如「福爾摩斯跟華生」，「似乎絲毫不知道林宅血案不止對林義雄本人，對很多台灣人而言都是難以化解的創傷，這可不是什麼精彩刺激、可供商品化的素材。」
林宅血案釀3死1傷悲劇 翻拍卻未獲當事人同意
回顧林宅血案，該案發生在1980年，當時林義雄因美麗島事件被捕，妻子陪他出庭，家中只剩林義雄的母親以及7歲雙胞胎女兒和就讀國小的9歲大女兒。怎料兇手在2月28日闖入林宅，見人就砍，最終導致林義雄的母親及雙胞胎女兒喪命，大女兒則因最早被發現，送醫救回一命，但傷勢嚴重非常嚴重，住院多時才康復。
更可怕的是，此案發生在白天，林宅當時甚至有受到警總監聽，卻至今未抓到兇手，這才讓悲劇慘案蒙上一層政治色彩。影評人「無影無蹤」指出，根據目前公布的消息來看，製片方並未獲得林義雄及其家屬的同意就進行改編、拍攝，成了此事最大爭議點。網友更痛批該片是在林家人的傷口上撒鹽，才因此發起抵制、拒看。
