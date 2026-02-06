我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳文彬寫下長文反對這林宅血案被拍成電影，更痛批《世紀血案》演員在記者會上還談笑風生、不知嚴重性。（圖／陳文彬臉書）

製片方並未獲得林義雄及其家屬的同意就進行改編、拍攝，成了此事最大爭議點

▲林義雄不僅是林宅血案苦主，也是前民進黨主席。（圖／NOWNEWS資料照）

電影《世紀血案》由簡嫚書、楊小黎、李千娜等人主演，1日舉行殺青記者會，該片預計在2027年上映，但消息曝光後卻引發各界反彈。知名導演兼男演員陳文彬更痛批《世紀血案》演員們在記者會上談笑風生，「我感受不到這個事件有被嚴肅性的看待」。紀錄片導演、第11屆台北影展最佳男主角陳文彬3日在臉書發文，公開抵制《世紀血案》，表示案件被拍成電影的消息讓他頭皮發麻，「」他認為當事人明明還在世，許多相關檔案尚未解密或遺失，製作方卻著急拿來拍商業電影，讓他不能理解。陳文彬直言，「」隨後他也在貼文的留言區中寫道，「」。陳文彬表示演員們不僅在現場談笑風生，還形容這部電影有辦案的快感，宛如「福爾摩斯跟華生」，「回顧林宅血案，該案發生在1980年，當時林義雄因美麗島事件被捕，妻子陪他出庭，家中只剩林義雄的母親以及7歲雙胞胎女兒和就讀國小的9歲大女兒。怎料兇手在2月28日闖入林宅，見人就砍，，但傷勢嚴重非常嚴重，住院多時才康復。更可怕的是，此案發生在白天，林宅當時甚至有受到警總監聽，卻至今未抓到兇手，這才讓悲劇慘案蒙上一層政治色彩。影評人「無影無蹤」指出，根據目前公布的消息來看，。網友更痛批該片是在林家人的傷口上撒鹽，才因此發起抵制、拒看。