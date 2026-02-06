我是廣告 請繼續往下閱讀

準備從泰國飛出國的旅客要注意了！泰國官方拍板，最快自2026年5月起，將調高國際線旅客服務費（PSC），漲幅超過50%，消息一出立刻在旅遊圈掀起討論，不少網友直呼：「要被多收過路費」。根據泰國機場公司（Airports of Thailand）規劃，國際線離境費將從目前的730泰銖，一口氣調升至1,120泰銖（約新台幣1000元），等於每人多付近400泰銖。換算下來，漲幅約53%，是近年少見的大幅調整。這項新費率適用於泰國最繁忙的6座國際機場，包括曼谷的素萬那普機場、廊曼機場，以及普吉、合艾、清邁與清萊機場。不過官方也強調，國內線航班的相關費用不會跟著上調，影響範圍僅限出境國際旅客。目前該方案已獲航空主管機關原則性同意，只差交通部長最終簽字。一旦正式通過，就會進入實施倒數。相關單位也坦言，這波調漲勢在必行，主要是因應機場營運與未來擴建的財務需求。對於外界擔心「漲價會不會嚇跑旅客」，泰國機場公司則相當有信心，認為旅客是否出行，關鍵仍在機票價格與整體旅遊成本，而非單一的機場服務費。加上泰國並未向入境或轉機旅客收取類似費用，整體仍具競爭力。官方預估，新制上路後，每年可為機場帶來約100億泰銖收入，將用於升級安檢系統、改善候機設施，如洗手間、供電與空調設備，並支援未來機場建設與減輕債務壓力。對旅客來說是荷包再少一點錢，但能不能換來更好的出國體驗，恐怕還得等時間驗證。