2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日正式落下帷幕，全聯盟屏息以待的「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）最終並未如願離隊，而是繼續留在密爾瓦基公鹿。儘管金州勇士、邁阿密熱火與明尼蘇達灰狼等強權瘋狂追求，但公鹿內部人士爆料，各隊提出的籌碼根本無法與這位兩度MVP的身價匹配，甚至直言：「要換字母哥，至少得拿Jalen Brunson來換！」
內部人士直言 籌碼缺乏「基石型球員」
根據《The Athletic》權威記者Joe Vardon報導，公鹿管理層在談判過程中始終保持冷靜，主因是潛在買家給出的報價普遍令公鹿感到失望。一名公鹿球團內部官員辛辣地表示：「如果你是紐約尼克，你以為拿唐斯（Karl-Anthony Towns）就能換到字母哥？門都沒有！我們應該要求的是布朗森（Jalen Brunson）。」
這番話點出了交易破局的核心：公鹿總管Jon Horst堅持，若要在巔峰期送走字母哥，回報中必須包含一名足以擔任「球隊基石（Franchise Cornerstone）」的超級巨星，而不僅僅是多枚首輪籤或優質先發。
三大潛在買家報價內容曝光
即便外界盛傳金州勇士與邁阿密熱火誠意十足，但其實際內容在公鹿眼中卻顯得乏善可陳。金州勇士以格林（Draymond Green）與庫明加（Jonathan Kuminga）為核心的球員組合，加上4枚首輪選秀權。
邁阿密熱火：提供韋爾（Kel'el Ware）、多枚選秀權，可能還包含威金斯（Andrew Wiggins）與希羅（Tyler Herro）。
明尼蘇達灰狼： 願意送出麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、藍德爾（Julius Randle）、戈貝爾（Rudy Gobert）或瑞德（Naz Reid），三選一，以及部分選秀資產。
公鹿認為，由於字母哥加盟後會使對方的戰力大增，這也意味著這些球隊提供的未來選秀權順位會非常靠後，實際價值並不理想。
「字母哥」深夜發聲：傳奇不靠追逐
在交易窗口關閉後，字母哥隨即在社群媒體上發布了一則意義深遠的動態，貼文寫道：「傳奇不靠追逐，而是靠吸引（Legends don't chase. They attract.）。」並配上電影《華爾街之狼》中「我不會離開」的經典片段，向密爾瓦基球迷宣告忠誠，也為長達數月的交易鬧劇暫時畫下句點。
專家分析：夏季才是真正的決戰期
雖然字母哥暫時留隊，但這並不代表危機解除。專家指出，公鹿選擇等到今年夏天再重啟談判是明智之舉。屆時，公鹿將有更多時間觀察如克里夫蘭騎士隊莫布里（Mobley）等年輕球星的季後賽表現，或者等待奧克拉荷馬雷霆等擁有海量選秀資產的球隊加入戰局。
這場圍繞著字母哥的爭奪戰，雖然在2月暫告一段落，但公鹿、字母哥與全聯盟的博弈，預計將在休賽季迎來更激烈的下一章。
消息來源：The Athletic
