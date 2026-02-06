我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長初選越演越烈，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢相爭不下，陳見賢為初選公正而請辭黨部主委，其發言人田芮熙昨（5）日重砲怒轟，對手不惜以極端言詞抹黑國民黨與基層黨員，將黨員投票形容為「暗箱」、「人為操縱」，是對新竹縣所有忠誠黨員最深沉的蔑視與傷害。對此，時常評論政治時事的藥師林士峰今日表示，現苗栗縣長鍾東錦當年因堅持參選而遭國民黨開除黨籍，被指控「S人未遂」以及「性侵害」，現在陳見賢遭受的指控跟當初的鍾東錦比較起來，真的小巫見大巫。現在又進入選舉年，別忘了「仗義每從屠狗輩，負心多是讀書人」。林士峰今發文回憶道，當年政壇上所有人對鍾東錦都避之唯恐不及，只有時任台北市長柯文哲逆風與鍾東錦站在一起，接待鍾東錦訪問台北市府，這也讓許多柯粉感到不滿，明知道會被政治操作還是堅持跟鍾東錦同框，想當然爾被有心人士操作成「黑白合」。還記得當時柯文哲只是淡淡的說「不需要因為選舉就操作負面情緒」、「難道要叫他一輩子不能翻身嗎？」氣炸了一堆柯粉。林士峰提到，最後鍾東錦靠自己堅強的實力選上苗栗縣長，多次在公開場合表示「欠柯文哲一個人情」，當年對柯文哲來說可能只是一個政治上的小插曲，但是對鍾東錦來說卻一直感念在心，在柯文哲遭受司法打壓的時候不斷聲援，更任命民眾黨的賴香伶出任苗栗縣副縣長，全台22縣市，除了新竹市就是苗栗縣對白營最友善了。林士峰認為，當年被國民黨唾棄的鍾東錦，用不到3年的時間證明了自己，讓以前罵他的人閉上嘴巴。身為苗栗在地人感受最深，苗栗的建設正飛快進步中，市容也越來越漂亮，縣長的各項滿意度也名列前茅，苗栗的進步是許多苗栗在地人有目共睹的。林士峰說，現在又進入選舉年，看到陳見賢被拿30幾年前管訓過的事情抹黑，別忘了：「仗義每從屠狗輩，負心多是讀書人」。陳見賢做了7年副縣長，都沒人表示什麼。選舉一到，才開始抹黑，明眼人都知道原因。我們要選有能力的人，不是選全校模範生，要好用，不是好看。