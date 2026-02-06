2026年中台灣燈會將於2月15日（小年夜）登場，今年與Rights and Brands Asia（RBA）旗下80週年的國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，並設計出「騎鐵馬的姆明」小提燈。台中市政府觀光旅遊局表示，即日起推出互動活動「全台找『姆』『明』」，只要本名中有「姆」或「明」，就有機會把超夯姆明周邊帶回家。85℃也規劃，台中49間門市將於2月9日起，推出只要單筆消費滿200元（含以上），就可以免費獲得一盞小提燈，每店數量有限送完為止。
2026中台灣燈會將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在中央公園登場（除夕休展），市民廣場將有高達21公尺、全台最大的「巨型姆明」，台中公園、高鐵台中站、台鐵車站、台中捷運、陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場等處也能看到姆明一族的可愛身影，而今年中台灣燈會主題小提燈則以「騎鐵馬的姆明」為造型。
2月7日將送1000盞姆明小提燈 台中中央公園3點開始排隊
台中市府表示，明（7）日將於中央公園推出第二波「拍姆明、送姆明」活動，現場限量發送1000盞小提燈。民眾只要拍下台中任一處姆明裝置，並分享至個人社群平台（如FB、IG、Threads）或透過LINE轉傳親友，當日下午14時30分起於「台中市中央公園—河畔奇航」展區排隊，下午3點起即可兌換小提燈1盞，每人限領1盞，送完為止。
台中市政府觀光旅遊局更趣味互動活動「全台找『姆』『明』」，即日起至2月12日止，只要本名中有「姆」或「明」的民眾，至「大玩台中」臉書粉絲專頁指定互動貼文留言「好想去中台灣燈會看姆明」，就有機會抽中「姆明吊飾」及「姆明小提燈」，共100名幸運得主。
85℃推出台中門市單筆消費滿200元 送姆明小提燈1個
85℃則宣布，2月9日起，台中門市的大杯飲料杯，配合2026中台灣燈會主視覺，杯身將印有姆明一族(The Moomins)席地而坐野餐的可愛模樣。
並表示，2月9日起可以到85℃台中49間門市，單筆消費滿200元（含以上），就可免費獲得一盞中台灣燈會姆明小提燈（單筆發票限贈一個），每間門市限量200個，送完為止（不與其他滿額贈活動併用）。
資訊來源：台中市政府觀光旅遊局、85℃
我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市府表示，明（7）日將於中央公園推出第二波「拍姆明、送姆明」活動，現場限量發送1000盞小提燈。民眾只要拍下台中任一處姆明裝置，並分享至個人社群平台（如FB、IG、Threads）或透過LINE轉傳親友，當日下午14時30分起於「台中市中央公園—河畔奇航」展區排隊，下午3點起即可兌換小提燈1盞，每人限領1盞，送完為止。
台中市政府觀光旅遊局更趣味互動活動「全台找『姆』『明』」，即日起至2月12日止，只要本名中有「姆」或「明」的民眾，至「大玩台中」臉書粉絲專頁指定互動貼文留言「好想去中台灣燈會看姆明」，就有機會抽中「姆明吊飾」及「姆明小提燈」，共100名幸運得主。
85℃則宣布，2月9日起，台中門市的大杯飲料杯，配合2026中台灣燈會主視覺，杯身將印有姆明一族(The Moomins)席地而坐野餐的可愛模樣。
並表示，2月9日起可以到85℃台中49間門市，單筆消費滿200元（含以上），就可免費獲得一盞中台灣燈會姆明小提燈（單筆發票限贈一個），每間門市限量200個，送完為止（不與其他滿額贈活動併用）。