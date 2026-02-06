我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前方紅色即為Kratos和中科院團隊合作研改的新型勁蜂四型無人機，後方則係Kratos公司的XQ-58A Valkyrie無人機。（圖／中科院提供）

美商 Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 與中科院今（6）日宣布，已成功完成整合式「勁蜂四型」 Mighty Hornet IV 攻擊型無人機（Attack UAV） 測試。該系統為 MQM-178 Firejet 靶機的革命性改造版本，最終目標在台部署大量「勁蜂四型」系統，以提供具成本效益的戰力規模，兼具嚇阻能力並可隨時投入作戰部署。中科院指出，在經過數個月的規劃、設計及雙方各自設施中的子系統測試後，團隊成功測試並驗證由中科院提供的酬載／任務系統，確認其能在無需修改原始設計的情況下，與 Mighty Hornet IV 飛行器順利整合並具備作戰能力。此項里程碑確立了今年稍晚進行飛行測試的基準。為此，中科院技術團隊本週已前往 Kratos 位於美國奧克拉荷馬市的設計與生產設施，以完成需求確認與設計定案。Kratos 無人系統事業部總裁 Steve Fendley 表示：「此次雙方成功完成測試，代表能夠推進至飛行測試階段的重要里程碑。這不僅驗證了技術方案的可行性，更重要的是證明雙方技術團隊合作所帶來的價值。此成果將成為 Mighty Hornet IV 計畫的跳板，並可能促成未來在 Kratos 其他飛行器與中科院系統與技術方面的進一步合作。」中科院表示，改裝後的 MQM-178 具備高速性能，包括 最高時速可達 0.8 馬赫、高 G 機動能力，以及 超過 35,000 英呎的作業高度，使其成為此轉型計畫的理想基礎平台。Mighty Hornet IV 不僅整合尖端技術，也承襲既有可靠性能並已在多項聯合作戰演練中展現成果。近期展示已證明 MQM-178 於 有人與無人協同作戰（MUM-T） 及 巡飛攻擊彈（Loitering Munition） 任務中的適應能力與可靠性，並驗證其優異飛行特性。本計畫最終目標是在台灣部署大量「勁蜂四型」系統，以提供具成本效益的戰力規模，兼具嚇阻能力並可隨時投入作戰部署。此合作結合美國 Kratos 成熟的無人機平台 Firejet 與台灣中科院酬載技術，象徵兩國及兩機構之間的重要合作。藉由運用成熟技術，從概念到可運作系統的開發時程大幅縮短，此策略被視為實現近期可實戰化、具成本效益之戰術無人系統與「可負擔大量戰力」的重要關鍵。