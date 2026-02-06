今（2026）年最強寒流已經在路上了，將自週末至下週一影響台灣，冷空氣最強時段在周六晚間至下週一清晨，氣象署預報顯示，周日至周一體溫感溫度最冷剩下3度。氣象粉專天氣風險公司提醒，這波冷空氣要到下週一白天才會回溫，至於春節連假則是有冷空氣一波波南下，不過強度不會太極端，屆時北部至東部偶有短暫雨，中南部天氣則多為穩定。
最強寒流周日至一最強！體感溫度下探3度
天氣風險公司分析師林孝儒，週末受寒流影響，北、東部陰有短暫陣雨，迎風北海岸至東北部須留意偶有較大雨勢；不過週日下半天隨乾空氣移入，降雨可望減緩。中南部為多雲或局部陰，山區偶有短暫陣雨，但影響相對有限。氣溫將顯著轉冷，最冷時段落在週六晚間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，中南部平地約11–14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，不排除出現10度以下低溫。
雖冷空氣後期水氣減少，但高山低溫條件明顯，海拔三千公尺以上高山、北部兩千公尺以上及東北部一千五公尺以上山區仍可能出現短暫降雪或霰，並伴隨結霜、霧淞風險。
中央氣象署預報顯示，周六、周日最冷，夜晚清晨局部地區跌破10度，並且體感溫度最冷剩下3度，包括苗栗、新竹最低剩下3度，新北、台北最低剩下7度。
回溫等到下周一白天！春節連假天氣出爐
林孝儒說，下周一白天至周二為冷空氣減弱空檔，各地可望轉晴，氣溫緩回升，低溫約14–16度，早晚仍偏冷。下周三起另一波東北季風或大陸冷氣團再度南下，北東部轉陰有雨、氣溫再降，中南部以晴時多雲為主；目前資料顯示下週後段可回到高壓迴流的穩定晴朗天氣。
以目前中長期趨勢來看，春節前後冷空氣強度可能以間歇、偏弱為主，天氣型態大致偏典型：北部至東部偶有短暫雨，中南部多為穩定時段；冷空氣可能一波波南下，但強度暫看不會太極端。不過距離仍遠、預報變動度高，建議請以接近連假前的最新預報為準。
今日天氣：鋒面通過！天氣轉不穩定
今（6）日白天隨北方冷空氣南下，台灣先受冷空氣前緣的鋒面系統影響，雲量增多、天氣轉不穩定。預測北台灣逐漸轉為多雲到陰、局部短暫陣雨；南臺灣受鋒前偏南風水氣北送影響，上午前亦有零星短暫陣雨機會。晚間鋒面遠離後，強冷空氣抵達，迎風北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部轉為背風環境，以晴到多雲為主，降雨機率降低。
氣溫方面，白天北部至東部高溫約20–24度、低溫15–18度；中南部高溫約23–27度、低溫16–19度。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書、中央氣象署
