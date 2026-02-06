我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在今（6）日交易截止日前表現相對克制，僅完成一筆涉及射手肯納德（Luke Kennard）的交易。然而，這並不代表紫金軍團的補強就此止步。根據湖人隨隊記者Dave McMenamin及多位內部人士透露，湖人已將目光轉向「買斷市場」，並鎖定剛被籃網裁掉的進攻好手湯瑪斯（Cam Thomas）。在截止日前，湖人將文森特（Gabe Vincent）連同一枚2032年二輪籤送往老鷹，換回本季三分命中率領先全聯盟（49.7%）的肯納德。這筆交易不僅升級了圍繞在東契奇（Luka Doncic）身邊的外線火力，更為湖人騰出了一個寶貴的球員名額。隨著籃網正式裁掉得分後衛湯瑪斯（Cam Thomas），湖人被視為這位24歲砍將最有力的爭奪者。湯瑪斯具備頂尖的自主進攻能力，能在詹姆斯（LeBron James）或唐西奇休息時，為湖人第二陣容提供迫切需要的得分爆炸力。然而，買斷市場上的其他名將加盟湖人的機率則相對較低，保羅（Chris Paul）雖然預計會被暴龍買斷，但內部消息指出，保羅目前的狀態更趨向於擔任「助教型」球員，對於湖人季後賽實質戰力的提升恐有限。而康利（Mike Conley）消息顯示康利在被買斷後，極大機率會選擇重返灰狼隊。至於鮑爾（Lonzo Ball）目前傳聞「球哥」更傾向前往黃蜂隊與弟弟小鮑爾（LaMelo Ball）聯手。除了外援，湖人對自家培養的球員也抱持高度肯定。據內部人士Brett Siegel指出，湖人管理層非常喜歡雙向合約長人德魯·提姆 （Drew Timme）。詹姆斯甚至曾公開稱讚提姆擁有極高的籃球智商與對抗意識。湖人極有可能利用剩餘的名額空缺，將Timme升為正式合約，以備戰高強度的季後賽禁區對抗。佩林卡（Rob Pelinka）在截止日的「小動作」，實則是為了保護2026年夏天的薪資空間。隨著詹姆斯可能在今夏離隊，湖人正蓄勢待發，準備在休賽期動用Austin Reaves及多枚首輪籤，向密爾瓦基公鹿發起針對字母哥（Giannis Antetokounmpo）的終極追求。