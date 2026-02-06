我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「AD」戴維斯交易包裹完整內容。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

達拉斯獨行俠於昨（5）日正式宣布，將10度入選全明星賽的頂尖長人「AD」戴維斯（Anthony Davis）送往華盛頓巫師。這筆涉及8名球員與多枚選秀權的世紀交易，象徵著達拉斯徹底結束了僅維持一年的「AD實驗」。在今日對戰聖安東尼奧馬刺賽前，獨行俠共同代理總管芬利（Michael Finley）與瑞卡迪（Matt Riccardi）首度公開回應交易動機，直言這是為了重整球隊文化與爭冠方向。代理總管芬利在訪問中首先感謝AD等球員的貢獻，但隨即切入核心：「身為一個組織，我們決定必須做些什麼，來找回達拉斯的贏球文化。」他強調，這次交易是為了讓球隊重新回到爭冠行列，並以打造「爭冠氛圍（Championship Atmosphere）」為目標。另一位共同代理總管瑞卡迪則更為直接，形容獨行俠必須「照照鏡子」，誠實面對球隊現狀與理想目標的落差。瑞卡迪表示，奪冠之路並非總是直線，有時需要採取一些「繞道而行」的策略來重塑陣容，以確保長期競爭力。美媒分析，這筆交易的意義在於由前任總管哈里森（Nico Harrison）主導、以「唐西奇換戴維斯」為核心的爭冠藍圖正式告終。由於AD本季傷病纏身，至今僅出賽20場，且目前正因手部韌帶受傷缺陣，其昂貴的合約與低出勤率成為沉重負擔。此舉也被視為獨行俠全面圍繞狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）重建的信號。透過清出AD的巨額合約，獨行俠獲得了極大的薪資空間，並累積了未來選秀權，力求在弗拉格的新秀巔峰期打造一支更健康、更具深度的冠軍球隊。