周杰倫御用作詞人方文山曾2度拿下金曲獎最佳作詞人獎，近日為台北市議員徐弘庭提筆寫的春聯卻被政大歷史系退休的教授彭明輝狠酸「沒讀書」，引發熱議。而方文山的才華過去多展現在歌曲上，前老闆周杰倫就曾在節目上爆料，方文山走紅後寫1個字報價8000元，而且還是人民幣，如果換算成台幣，1個字價值3.6萬元，等於寫一首336字的〈青花瓷〉就進帳破千萬，相當驚人。
方文山春聯引爆討論 政大前教授狠酸沒讀書
筆名為吳鳴的政大前教授彭明輝3日在臉書發文，點評方文山手寫的春聯，只見春聯上寫道：「馬踏飛燕迎新歲，千里之行運騰飛」，彭明輝無情吐槽：「整副春聯只有一處合式，即第一句仄聲收尾，第二句平聲收尾，得一分，其他沒有一處是對的，真的難為方文山了。不讀書不要緊，還要昭告天下自己不讀書，真是丟臉丟到家了。」
方文山的春聯也因此在網路上引發熱議，多數人認同他在歌曲創作中的才華，但若以歷史、文學角度來看，確實稍嫌不足。而彭明輝為何說方文山沒讀書？是因為方文山從桃園市私立成功高級工商職業學校電子科畢業後，家境困苦的他並未繼續往上升學，僅靠著大量閱讀的方式鍛鍊自己的文筆。
方文山伯樂是吳宗憲！遭爆料寫1個字要3.6萬台幣
回顧方文山的發跡故事，他在成為專職作詞人時，還當過送貨員、服務生、桿弟，一邊賺錢一邊累積自己的作品，最後再將這些歌詞集結成冊，寄到各大唱片公司。結果當時只有吳宗憲相中他、與他簽約，隨後就開啟方文山與周杰倫長達數10年合作的淵源。
周杰倫的代表作〈青花瓷〉、〈東風破〉、〈髮如雪〉、〈千里之外〉、〈煙花易冷〉、〈愛在西元前〉、〈七里香〉、〈夜曲〉、〈雙截棍〉等等，歌詞都出自方文山之手，他也因此越來越出名。吳宗憲2017年曾在節目《綜藝大熱門》提到，方文山寫一個字的報價已經是8000人民幣（約新台幣3.6萬元），等於方文山寫一首歌就可以進帳千萬，而這還不包含後續版稅的部分。
方文山每年版稅粗估破億！阿沁單季領3千萬也輸他
歌手兼作詞人的阿沁去年受訪時就提過，自己靠著〈月牙灣〉、〈我很好騙〉、〈妥協〉等熱門作品，單季版稅可達新台幣3000萬元，但他也自謙表示這與方文山相比簡直是小巫見大巫。由此推估，方文山每年版稅收入極可能破億，早已實現常人難以想像的財富自由。
我是廣告 請繼續往下閱讀
筆名為吳鳴的政大前教授彭明輝3日在臉書發文，點評方文山手寫的春聯，只見春聯上寫道：「馬踏飛燕迎新歲，千里之行運騰飛」，彭明輝無情吐槽：「整副春聯只有一處合式，即第一句仄聲收尾，第二句平聲收尾，得一分，其他沒有一處是對的，真的難為方文山了。不讀書不要緊，還要昭告天下自己不讀書，真是丟臉丟到家了。」
方文山的春聯也因此在網路上引發熱議，多數人認同他在歌曲創作中的才華，但若以歷史、文學角度來看，確實稍嫌不足。而彭明輝為何說方文山沒讀書？是因為方文山從桃園市私立成功高級工商職業學校電子科畢業後，家境困苦的他並未繼續往上升學，僅靠著大量閱讀的方式鍛鍊自己的文筆。
回顧方文山的發跡故事，他在成為專職作詞人時，還當過送貨員、服務生、桿弟，一邊賺錢一邊累積自己的作品，最後再將這些歌詞集結成冊，寄到各大唱片公司。結果當時只有吳宗憲相中他、與他簽約，隨後就開啟方文山與周杰倫長達數10年合作的淵源。
周杰倫的代表作〈青花瓷〉、〈東風破〉、〈髮如雪〉、〈千里之外〉、〈煙花易冷〉、〈愛在西元前〉、〈七里香〉、〈夜曲〉、〈雙截棍〉等等，歌詞都出自方文山之手，他也因此越來越出名。吳宗憲2017年曾在節目《綜藝大熱門》提到，方文山寫一個字的報價已經是8000人民幣（約新台幣3.6萬元），等於方文山寫一首歌就可以進帳千萬，而這還不包含後續版稅的部分。
歌手兼作詞人的阿沁去年受訪時就提過，自己靠著〈月牙灣〉、〈我很好騙〉、〈妥協〉等熱門作品，單季版稅可達新台幣3000萬元，但他也自謙表示這與方文山相比簡直是小巫見大巫。由此推估，方文山每年版稅收入極可能破億，早已實現常人難以想像的財富自由。