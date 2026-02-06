我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李男被起底是詐欺慣犯，去（2025年）更曾因在高雄捷運謊報有炸彈遭逮（圖／翻攝畫面）

台北市中山區民權西路日前發生一起案件，一名李姓男子心存歹念，竟鎖定街頭的身障人士下手，佯裝要大量購買刮刮樂彩券，卻趁被害人不備，以話術騙走整本價值9900元的彩券後一路南下逃逸。警方獲報後火速成立專案小組展開追查，短短13小時內就鎖定李嫌行蹤，循線於彰化將躲在網咖的李男逮捕歸案，而其過去的黑歷史也被挖出。據了解，這起案件發生在4日傍晚4時30分許，李男當時在民權西路70號前向一名身障彩券業者謊稱要購買彩券，但需先到對面超商領錢。被害人不疑有他隨同前往，李男卻趁機拿走一本共99張、面額100元的刮刮樂，藉口要先在店外「清點張數」，隨即趁被害人未注意時腳底抹油、溜之大吉，被害人發現人去樓空才驚覺受騙上當。警方擴大調閱監視器畫面，發現李男犯案後隨即搭乘台鐵火車南下逃逸，且設下多處斷點企圖混淆視聽。專案小組經縝密分析比對，終於掌握其藏匿處，於隔（5日）上午7時許在彰化市區某網咖將人逮獲。值得注意的是，李男不僅是詐欺慣犯，曾在南部多次以類似手法詐騙弱勢，去（2025年）更曾因在高雄捷運謊報有炸彈遭逮，如今竟北上再犯案。全案經警詢後，依《刑法》詐欺罪嫌將李嫌移送台北地檢署偵辦。中山分局也嚴正強調，針對詐欺身障人士等弱勢族群的犯罪行為，警方絕對零容忍，必將嚴正執法；目前適逢春節期間，人流金流往來頻繁，呼籲民眾若發現可疑人車或異常狀況，應立即撥打110報案，共同維護社會治安。